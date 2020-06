Gyilkosság

Életfogytiglant kapott a brit tinédzser, aki ledobott egy gyereket a Tate Modern tetejéről

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte pénteken a londoni központi büntetőbírság azt a fiatal férfit, aki tavaly még kiskorúként, 17 évesen ledobott egy hatéves francia kisfiút a londoni Tate Modern képzőművészeti galéria tetőteraszáról.



Jonty Braverynek a végzés szerint legalább 15 évet kell rács mögött töltenie, de az eljáró bíró a pénteki ítélethirdetés után közölte: nem hiszi, hogy Bravery valaha is szabadlábra kerül, mivel minden szakértői vélemény szerint súlyos veszélyt jelent másokra.



Bravery tavaly augusztusban a kortárs brit és nemzetközi képzőművészet alkotásait bemutató, erőműből átalakított Temze-parti galéria tízedik emeleti kilátóteraszáról dobta le a francia kisfiút, aki a 30 méterrel lejjebb lévő ötödik emeleti teraszra zuhant.



A gyermek - akit a brit hatóságok nem neveztek meg - életben maradt, de gerinctörést és súlyos agyi vérzést szenvedett, mind a négy végtagja eltört és jelenleg folyamatos, teljes körű gondoskodásra szorul.



A tárgyaláson elhangzott, hogy Bravery súlyos mértékű autizmusban szenved, az ítéletben idézett szakértői vélemények szerint azonban ez sem magyarázza tettét.



A vádirat szerint Bravery gondozói felügyelet alatt állt, és már két éve kijelentette, hogy valakit "nagyon magasról" le akar dobni.



A BBC közszolgálati médiatársaság és a Daily Mail konzervatív napilap közös vizsgálata alapján a gondozást ellátó cég egyik alkalmazottja rögzítette is a beszélgetést, amelyben e kijelentés elhangzott, ám 2019-től az addig napi 24 órás felügyelet alatt tartott Bravery egyedül is eltávozhatott a gondozó intézményből.



A biztonsági kamerák felvételei szerint a bűncselekmény napján először a legmagasabb londoni felhőkarcoló, a galériától nem messze emelkedő The Shard tetejére próbált feljutni, de a borsos belépődíjat nem tudta kifizetni.



Ezután ment fel a Tate Modern tetőteraszára, ahol több gyermeknek is a nyomába szegődött, míg végül a korlát mellett álló francia kisfiút kapta fel és dobta a mélybe.



Ezután nevetgélve mondogatta a gyermek pánikba esett szüleinek, hogy "igen, őrült vagyok".



A bírósági tárgyaláson Bravery elismerte az emberölés kísérletének vádját.