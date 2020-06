Koronavírus-járvány

Újabb rekordot döntött Ukrajnában az új fertőzöttek napi száma

Tovább gyorsult Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedése, péntekre újabb rekord dőlt meg, egy nap alatt 1109 új beteget regisztráltak az országban - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.



A fertőzöttek napi növekménye a járvány kitörése óta most először haladta meg az ezret.



A közzétett adatok alapján az azonosított fertőzöttek száma 41 117-re nőtt, az elhunytaké - 19 újabb halálos áldozattal - elérte az 1086-ot, miközben eddig 18 299-en gyógyultak meg, közülük 541-en az elmúlt napban. Az aktív betegek száma 21 732.



A legtöbb új beteget már két hete változatlanul a nyugati országrészben lévő Lviv megyéből jelentik. A régióban előző nap 209 új fertőzöttet regisztráltak és három haláleset történt. Mostanra Lviv megye - megelőzve a fővárost, Kijevet - az ország legfertőzöttebb területévé vált, a régióban az azonosított fertőzöttek száma elérte a 4836-at, az elhunytaké a 126-ot, míg eddig csak 725-en gyógyultak meg.



A szintén nyugat-ukrajnai Rivne megyében 116 új esetet és két újabb halálos áldozatot jegyeztek fel, továbbá a fővárosban, Kijevben is kiugróan magas volt az elmúlt napi növekmény, 113 új fertőzöttet azonosítottak, és még egy beteg halt meg.



Kijevben az azonosított fertőzöttek száma 4726, az eddig elhunytaké 102, a gyógyultaké pedig 1489.



Kárpátalján előző nap 93 új beteget regisztráltak, és három újabb haláleset történt. Velük együtt az azonosított fertőzöttek száma 2547-re, a halálos áldozatoké 73-ra nőtt, miközben eddig 917-en győzték le a kórt.

Szijjártó: hétfőn minden közúti átkelő megnyílik az ukrán-magyar határon Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kijevben az ukrán partnerével, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón.

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi tájékoztatóján, pénteken arra hívta fel a figyelmet, hogy a fertőzöttek gyors növekedése már veszélyezteti a kórházak fogadóképességét. Szavai szerint naponta mintegy 200-205 új beteget kell kórházba szállítani az országban. Példaként említette Kárpátalját és Csernyivci megyét, ahol a kórházi ágyak kihasználtsága már meghaladta az 50 százalékot. Kiemelte ugyanakkor: Ukrajnában a Covid-19-betegek az európai normáknak megfelelő kezelést kapják, ami kellően hatékonynak bizonyul, ezt bizonyítja az, hogy a halálozási arány alacsonyabb más európai országokénál.



A politikus ismételten felszólította a lakosságot a karanténszabályok, a kötelező maszkviselés és a távolságtartás betartására. Ezzel összefüggésben közölte: minisztériuma kéri a hatóságokat, hogy fokozzák az ellenőrzéseket a közösségi közlekedési eszközökön, a szupermarketekben és más intézményekben.