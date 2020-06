Erőszak

Török puccskísérlet - Életfogytiglanra ítéltek 121 korábbi csendőrt

35 vádlottra az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt életfogytiglani szabadságvesztést, 86 vádlottra ugyanezen bűntettért pedig súlyosbított életfogytiglanit rótt ki a törvényszék. 2020.06.26 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt pénteken egy ankarai bíróság 121 embert a török csendőr-főkapitányságról egy, a 2016. július 15-i puccskísérlettel kapcsolatos perben - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



35 vádlottra az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete miatt életfogytiglani szabadságvesztést, 86 vádlottra ugyanezen bűntettért pedig súlyosbított életfogytiglanit rótt ki a törvényszék. Az utóbbi büntetés egy sor korlátozás révén nehezíti az elítéltek sorsát.



Erkan Öktem korábbi ezredes ezen felül szándékos emberölésért még kilencszeresen súlyosbított életfogytiglanit, valamint szándékos emberölési kísérletért, Turgut Aslan, a csendőrség akkori terrorelhárítási főosztályvezetőjének megsebesítéséért 20 év börtönt kapott.



A pernek összesen 245 érintettje van, de az Anadolu a többiekről nem tett említést.



Az ankarai vezetés az 1999 óta az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen török származású muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja a 2016-os katonai hatalomátvételi kísérletért. A hitszónok tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez. A hivatalos álláspont szerint a hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a csendőrségbe is.



Törökország Gülen mozgalmát fegyveres terrorszervezetté nyilvánította, így a megtorlás nem közvetlenül csak a puccsistákat sújtotta és sújtja, hanem a hálózat tagjait és Gülen támogatóit is. A hatóságok az eltelt csaknem négy évben százezreket vettek őrizetbe, tízezreket zárattak börtönbe, amiért a török kormányzatot számos nemzetközi bírálat érte.



A puccskísérletet követően 289 különböző per indult az országban, 274 már lezárult.