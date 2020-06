Elképesztő történet

Az utcán, állva szült egy nő Amerikában - videó

Nem mindennapi felvétel kering a közösségi oldalakon: egy kismama az utcán, állva adott életet gyermekének. A szülés hirtelen indult be, az apuka azonnal értesítette telefonon a szülésznőt, aki eléjük sietett teljesen felszerelkezve.



A folyamat rendkívül gyorsan zajlott, a szemközt sétáló rendőrök a sikolyra lettek figyelmesek, és nagy érdeklődéssel közelítették meg a helyszínt, hogy mégis vajon mi történik ott és szükség van-e segítségre.



A szülésznő, miközben segédkezett a szülésnél, még a rendőröket is nyugtatgatta, hogy minden rendben van.



Így is volt: a baba gyorsan kijött, azonnal ellátásra került anyukájával és már boldogan, együtt töltik minden idejüket.



Minden bizonnyal ez volt 2020 legextrémebb születése eddig. Ismét egy csodás dolognak lehettünk szemtanúi, és külön grátisz, hogy a sokat látott rendőröket mennyire meghatotta az eset.