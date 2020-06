Koronavírus

Komoly incidensnek nyilvánították Dél-Angliában a tengerparti turistaözönt

Hatósági intézkedést igénylő komoly incidensnek minősítette csütörtökön a délnyugat-angliai Bournemouth városának tanácsa a tengerpartra látogató turisták özönét.



A térség alsóházi képviselője, Tobias Ellwood a Twitteren közzétett csütörtöki bejegyzésében félmilliósra taksálta a Dorset megyében lévő, 180 ezer lakosú város tengerpartját ellepő tömeget és közölte: felkérte a rendőrségi ügyekért felelős belügyi államtitkárt rendőri alakulatok kivezénylésére, ha Dorset vezetése ezt szükségesnek tartja.



Nagy-Britanniában ezekben a napokban 31-34 fokos kánikula van, és rengetegen keltek útra a dél-angliai tengerpartok felé, amelyek a legkedveltebb hazai turistaközpontok közé tatoznak a nyári időszakban.



Mindazonáltal továbbra is érvényben vannak a koronavírus-járvány megfékezését célzó rendelkezések, köztük az, amelynek alapján a nem egy háztartásban lakóknak szabadtéren is legalább két méter távolságot kell tartaniuk egymástól.



Bournemouth és más déli üdülőhelyek tengerpartjain azonban a csütörtöki helyszíni felvételek tanúsága szerint ezt gyakorlatilag senki nem tartja be, a partokat teljesen ellepték a turisták tízezrei.



Bournemouth tanácsának elnöke, Vikki Slade csütörtöki nyilatkozatában megdöbbentőnek és felelőtlennek nevezte a tengerpartra özönlő tömeg viselkedését és közölte: a tanácsnak nem maradt más lehetősége, mint a komoly incidens kihirdetése.



Az angol jogrendszerben a komoly incidens (major incident) hatósági deklarálása lehetőséget teremt a sürgősségi szolgálatok beavatkozására olyan esetekben is, amikor rendbontás vagy szándékos károkozás nem történt, de fennáll a kockázata, hogy az adott fejlemény veszélyhelyzet kialakulásához vezethet.



Tobias Ellwood csütörtöki Twitter-bejegyzésében közölte, hogy a helyi hatóságok tömegoszlatási utasításokat adtak ki.



Ennek azonban a helyszíni beszámolók szerint csütörtök délután sem volt sok látszata.



Boris Johnson miniszterelnök a hét elején bejelentette: a koronavírus-járvány visszavonulása immár lehetővé teszi, hogy a jövő hét végén Angliában kinyithassanak a vendéglátóhelyek, a szállodák, a múzeumok, a turistalátványosságok, és lazítani lehet az emberek közötti kötelező távolságtartást előíró szabályt is.



Johnson hozzátette: a brit kormány megítélése szerint nem fenyeget olyan második koronavírus-fertőzési hullám, amely maga alá gyűrhetné a brit állami egészségügyi szolgálatot (NHS).



A korlátozásokat enyhítő intézkedések azonban csak július 4-én, jövő szombaton lépnek életbe, és addig a jelenleg érvényes korlátozó előírásokat kell betartani.



Johnson maga is jelezte, hogy minden enyhítési lépés feltételes és visszafordítható, és ha a járványhelyzet megköveteli, a kormány nem riadna vissza akár országos szintű korlátozások újbóli bevezetésétől sem.

A csütörtöki friss adatsor szerint Nagy-Britanniában eddig 43 230 olyan beteg halt meg, akinek szervezetében szűrővizsgálattal kimutatták az új koronavírus jelenlétét.



A járvány intenzitása azonban jelentősen enyhült.



A csütörtökön ismertetett adatok alapján az előző este zárult 24 órában országszerte 149 koronavírus-beteg halálát regisztrálták a hatóságok.



A nagy-britanniai Covid-19-járvány április közepi tetőzésének idején voltak olyan napok, amikor ezernél több koronavírus-beteg haláláról érkezett jelentés.



A csütörtök délelőtt végződött egy napon 167 023 koronavírustesztet végeztek Nagy-Britanniában és 1118 új fertőzést azonosítottak.



Az áprilisi tetőzés idején naponta 6-7 ezer új koronavírus-fertőzést állapítottak meg szűrővizsgálatokkal.



A csütörtöki adatismertetés szerint a járvány kezdete óta Nagy-Britanniában elvégzett több mint 8,7 millió koronavírus-szűrés leletei közül 307 980 lett pozitív.