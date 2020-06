Koronavírus

A francia kormány 6 milliárd eurót javasol a kórházi dolgozók fizetésének emelésére

A francia kormány 6 milliárd eurót javasolt a kórházi dolgozók fizetésemelésére július 1-jétől a szakszervezetekkel megkezdődött egyeztetéseken - közölték csütörtökön az érintettek. Az összeg nem érinti az orvosokat, akikkel külön tárgyalásokat folytat az egészségügyi tárca.



Olivier Véran egészségügyi miniszter szerdán közölte a szakszervezetekkel, hogy a kormány 6 milliárd eurót szán a közkórházakban és az idősotthonokban dolgozók fizetésének és bónuszának emelésére. Az összegből elsősorban az ápolók és a kórházak technikai személyzete részesülne a tervezet szerint. Amennyiben sikerül megállapodni a szakszervezetekkel, a fizetésemelés július 1-jén lép életbe.



Nem mindegyik szakszervezet elégedett a kormány javaslatával, miután keveslik a megajánlott összeget.



Június 16-án több tízezer közegészségügyi dolgozó tüntetett a francia nagyvárosokban azért, hogy mielőbb megkapják azt a nagyobb állami ráfordítást, amelyet a koronavírus-járvány miatt kihirdetett karantén idején ígért meg a kormány.



Az egészségügyi dolgozók tucatnyi szakszervezetének felhívására országszerte 220 felvonulást tartottak, amelyek elsődleges célja az volt, hogy a járvány alatti lakossági támogatásra építve a közegészségügyben és az idősotthonokban dolgozók - akiket a kormány fehér köpenyes hősöknek nevezett - minél gyorsabban megkapják a megígért anyagi támogatást a közkórházak állapotának javítására és a fizetésemelésekre.



A sikeres megmozdulás után június 30-ára ismét az utcára szólítják a szakszervezetek az egészségügyi dolgozókat annak érdekében, hogy a július közepéig tervezett egyeztetéseken nyomást tudjanak gyakorolni a kormányra.



Franciaország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja volt: szerda estig 29 731-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, de az elmúlt tíz napban harminc alá csökkent a napi halálozások száma. Kórházban 9299 beteget ápolnak, 658-an szorulnak lélegeztetőgépre. Az április eleji tetőzéskor több mint tízszer ennyi fertőzöttet ápoltak az intenzív osztályokon.



A járványügyi korlátozások május 11-én megkezdett fokozatos feloldása óta 272 járványgócot tártak fel az egészségügyi hatóságok, amelyek közül 82-t még nem teljesen számoltak fel, de országosan nem kapott új erőre a fertőzés, a kórházi kezelésre szorulók száma egyenletesen csökken.



Az egészségügyi miniszter a Le Monde című napilapnak adott interjúban csütörtökön azt is bejelentette, hogy széles körű tesztkampány indul az esetleges alvó járványgócok feltárására. A kampány minden lakost érinteni fog egy-egy feltárt járványgóc közelében, annak érdekében, hogy megtalálják a tünetmentes vírushordozókat is.

A Párizs környéki Ile-de-France régióban található harminc településen mintegy 1,3 millió lakosnak ajánlanak ingyenes szűrést az egészségügyi hatóságok. A helyiek egy utalványt kapnak szerológiai tesztre, ezt bármelyik tesztelő helyen beválthatják, még akkor is, ha nem produkálnak tüneteket. A remények szerint így a tünetmenetes Covid-19-fertőzötteket is meg lehet találni.



"Egyelőre kísérleti stádiumban vagyunk, hogy kiderüljön, van-e igény ilyen kampányra a francia társadalomban. Ezt a kísérletet ki lehet majd terjeszteni más régiókra is" - mondta a miniszter.



A franciaországi kórházi betegek háromnegyedét a párizsi agglomerációban és az ország északkeleti részén, három régióban látják el.