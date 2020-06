Tüntetéshullám

Amerika-szakértő: a tüntetőkre rátelepedett egy erőszakos, politikai indíttatású mozgalom

A mostani tüntetések és az 1968-ban Martin Luther King meggyilkolását követő történések több szempontból is párhuzamba állíthatók. 2020.06.25 23:30 MTI

A rendőrségi reformokért tüntetőkre rátelepedett egy erőszakos, politikai indíttatású mozgalom, amelynek közvetett célja a Donald Trump-adminisztráció leváltása, illetve meggyengítése - vélekedett Magyarics Tamás Amerika-szakértő csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: úgy tűnik a demokrata párton belül a baloldal, az úgynevezett progresszívak, eléggé jelentősen át akarjak alakítani az amerikai társadalmat, és elképzelhető, hogy hosszabb távon ez áll a történések hátterében.



A mostani tüntetések és az 1968-ban Martin Luther King meggyilkolását követő történések több szempontból is párhuzamba állíthatók - mutatott rá.



A King féle békés tüntetők mellett vonultak a Fekete Párducok és a Fekete Erő nevű csoportok tagjai is, akik erőszakos módon próbáltak egyenjogúságot elérni - idézte fel.



Mint mondta, 1968 óta sokat javult az afroamerikaik helyzete, de a statisztikákat nézve jelenleg is rosszabbul állnak, mint a többi etnikai csoport.