Obama segített 11 millió dollárt gyűjteni Biden elnökválasztási kampányára

A volt elnök április elején ugyan nyilvánosan is támogatásáról biztosította Bident, de kedden először jelent meg vele együtt egy kampányrendezvényen.

Barack Obama korábbi amerikai elnök segített 11 millió dollárt (mintegy 3,4 milliárd forintot) gyűjteni egykori alelnökének, a demokraták jelenlegi várható elnökjelöltjének, Joe Bidennek a választási kampányára kedden este egy interneten szervezett adománygyűjtő rendezvényen.



A volt elnök április elején ugyan nyilvánosan is támogatásáról biztosította Bident, de kedden először jelent meg vele együtt egy kampányrendezvényen.



A Demokrata Párt híveinek körében ma is rendkívül népszerű Obama arra biztatta támogatóit, ne feledkezzenek meg arról, hogy "sürget az idő". Azt mondta: "azért vagyok itt, hogy jelezzem, úton a segítség, amennyiben elvégezzük a dolgunkat". Leszögezte azt is, hogy "nincs más, akiben jobban bízna, mint Bidenben", aki szerinte képes "meggyógyítani ezt az országot". Obama "kedves barátomnak" nevezte Bident.



"Emberek, komoly dologról van szó, bármit tettetek is eddig, az nem elég" - mondta az interneten bejelentkező támogatóknak a korábbi elnök.



A kedd esti virtuális rendezvényen mintegy 175 ezer adakozó 7,6 millió dollárt gyűjtött össze Biden kampányára. Obama és Biden emellett egy külön, zártkörű online rendezvényt is szervezett, amelyen a demokraták nagy adományozói vettek részt. Ezen további több mint 3,4 millió dollár gyűlt össze. A második eseményen újságírók nem vehettek részt, s helyi idő szerint kedd éjjelig nem szivárgott ki információ arról, hogy kik jelentkeztek be a zártkörű egyeztetésre.



Elemzők szerint a két rendezvény részben azt mutatta, hogy Obama változatlanul nagy népszerűségnek és elismertségnek örvend, ugyanakkor jelezte azt is, hogy a koronavírus-járvány idején mennyire megváltozott körülmények között kell kampányolniuk a politikusoknak. Obama és Biden a lakásából jelentkezett be, egy megosztott képernyő segítségével, s a résztvevők az interneten élőben társaloghattak velük és egymással.



A nyilvános rendezvényen Obama többször is bírálta Donald Trump elnököt, aki szerinte kihasználja az amerikaiak közötti megosztottságot. Becstelennek nevezte Trump kormányzási stílusát.



A korábbi elnök nem értékelte az afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatti halála után országszerte kirobbant tüntetéssorozatot, sem annak erőszakba torkolló fejleményeit.



"Nagy küzdelem folyik jelenleg, s nem csupán ebben az országban, hanem szerte a világban azt illetően, hogy kik is vagyunk" - mondta.



Az AP amerikai hírügynökség elemzője megjegyezte: amikor Obama elnök volt, nem sikerült más demokrata párti politikusokat népszerűvé tenni a választásokon, hiszen 2010-ben a demokraták elvesztették a többséget a képviselőházban, 2014-ben pedig a szenátusban is.

Elemzők szerint Obama részvétele Biden kampányában nem mentes a kockázatoktól. Alkalmat adhat a Trump-kampánynak a korábbi vádak felelevenítésére, melyek szerint az Obama-kormányzat politikája aláásta az amerikai középosztály helyzetét és az Egyesült Államok érdekeit külföldön. Egyben mozgósíthatja Trump támogatóit és a republikánus tábort.