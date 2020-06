Amerikai tüntetések

Martin Luther King lánya az afroamerikaiaknak: folytassátok a harcot a faji igazságosságért!

"Folytassátok a harcot a faji igazságosságért!" - üzente Martin Luther King meggyilkolt polgárjogi aktivista lánya, Bernice A. King abban a beszédében, amelyet a nemrégiben rendőri erőszak következtében meghalt afroamerikai Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott el kedden.



Brooks búcsúztatására abban a híres atlantai Ebenezer baptista templomban került sor, amelyben annak idején az 1968-ban meggyilkolt Martin Luther King tiszteletes rendszeresen prédikált.



A búcsúztatásra, de már a hétfő esti ravatalozás után is több százan jelentek meg az amerikai fekete közösségek számára ikonikus templomban. Jelen volt például Atlanta afroamerikai polgármestere, Keisha Lance Bottoms. A két búcsúbeszédet Raphael G. Warnock, a templom korelnök tiszteletese, a Demokrata Párt szenátorjelöltje, valamint Bernice A. King mondta el.



"Ismerem, milyen fájdalommal jár apa nélkül felnőni" - fogalmazott Bernice A. King, Brooks gyermekei felé fordulva.



"Tragikus, hogy még mindig ott tartunk" - utalt 1968-ra, amikor Martin Luther Kinget meggyilkolták.



Úgy vélekedett: ez azért történhet így, mert "egyesek a szolgálati jelvényük vagy a politikájuk mögé bújnak, ahelyett, hogy elismernék mások, nevezetesen a feketék emberi mivoltát".



Magasba emelt ököllel azt hangoztatta: "Nincs igazság, nincs békesség!"



Arról beszélt, hogy az Egyesült Államok fordulóponthoz érkezett.



"Ha most elszalasztjuk az alkalmat, akkor ismét ide, a káoszhoz és az önmegsemmisítéshez vezető útra jutunk" - hangoztatta. Majd leszögezte, hogy a tüntetésekkel mindaddig nem lehet leállni, amíg a fekete közösségek hangját meg nem hallják, és a rendőri reformokra vonatkozó követeléseket nem teljesítik.



Warnock tiszteletes a búcsúbeszédében szavazásra buzdított az őszi választásokon.



A 27 éves Rayshard Brooks június 12-én, egy rendőrségi intézkedés közben veszítette életét. Az egyik rendőrtől elvette az elektromos sokkolóját, mire a másik egyenruhás, Garrett Rolfe agyonlőtte őt. A 27 éves Rolfe ellen gyilkosság miatt már vádat emeltek, és amerikai sajtóhírek szerint akár halálbüntetést is kérhetnek rá. Rendőrtársa, Devin Brosnan szabadlábon védekezhet, vele szemben agresszió miatt emeltek vádat.