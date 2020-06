Koronavírus

A múzeumok és a színházak 15 millió euró állami segítséget kapnak Ausztriában

A múzeumok és a színházak 15 millió euró (5,2 milliárd forint) támogatást kapnak Ausztriában - az osztrák kulturális minisztérium és a pénzügyminisztérium kedden tette közzé a pénz folyósításának feltételeit.



A 15 millió eurós segélycsomagból tízmillió eurót kapnak a múzeumok, ötmillió eurót pedig a színházak; az összeget várhatóan őszig eljuttatják az intézményeknek. A részmunkaidős foglalkoztatást beszüntetik, ugyanakkor arra törekszenek, hogy megőrizzék a munkahelyeket. Az ígéretek szerint az év végéig újabb állami segítségre számíthatnak az intézmények.



Andrea Mayer (Zöldek) művészeti és kulturális államtitkár arról számolt be, hogy a második segélycsomag összegéről még nem született döntés; azt várhatóan a koronavírus-járvány alakulásával, illetve az intézmények anyagi helyzetével összefüggésben állapítják meg.



Hozzátette: a várható bevételkiesés hatásaival kapcsolatos előrejelzéseket a múzeumokkal, illetve a színházakkal együttműködve készítették el. A politikus közölte: azt várja a múzeumoktól és a színházaktól, hogy a pénzt a tőlük telhető legfelelősségteljesebb módon használják fel. Kiemelte: a támogatás arra szolgál, hogy az intézmények teljesíthessék küldetésüket.



A látogatók ösztönzésére nyári kampányt is indítanak; a nyolc állami múzeum látogatására jogosító belépőkártya júliustól szeptember közepéig a korábbi 59 euró helyett 19 euróba kerül majd.



Az államtitkár azzal a kéréssel fordult Ausztria lakosságához, hogy éljenek a lehetőséggel, és vegyék igénybe a kulturális intézmények szolgáltatásait, még akkor is, ha az általuk kínált programok még nem teljesen olyanok, mint amilyenek a járvány előtti időszakban voltak.