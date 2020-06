Koronavírus

Franciaországban egyelőre nem vált be a kontaktkövető alkalmazás

Franciaországban nem vált be eddig a koronavírus terjedésének követésére kifejlesztett szoftver, miután négy héttel a bevezetése után csak 14 fertőzésgyanús esetet jelzett - közölte kedden a kormány.



A franciáknak alig két százaléka töltötte le a mobiltelefonjára a StopCovid elnevezésű alkalmazást, amelyen keresztül egy fertőzött felhasználó névtelen módon jelezheti a többi felhasználónak, hogy az elmúlt 24 órában egymás közelébe kerültek.



Cédric O digitális ügyi államtitkár keddi sajtótájékoztatóján elmondta: a másfél millió felhasználó közül eddig alig 68 felhasználó jelezte az alkalmazáson keresztül a többieknek, hogy fertőzött, és csak 14-en kaptak automatikusan figyelmeztető értesítést arról, hogy egy vagy két fertőzött közelébe kerültek.



A kormánytag szerint a számok ugyanakkor nem kérdőjelezik meg az alkalmazás hatékonyságát, és elsősorban a vírus visszaszorulásának tudhatók be.



A kormány szerint a lakosság két százaléka, mintegy másfélmillióan töltötték le a StopCovidot, ami töredéke a németországi változatnak, a szomszédos országban ugyanis 10 millió alkalommal töltötték le az applikációt - ismerte el az államtitkár. Szerinte ugyanakkor a különbség Németországhoz képest nem mond semmit a francia változatról, hanem inkább a két ország köti kulturális különbségről, és a járvánnyal szembeni viselkedésekről árul el valamit.



A kormány arra is emlékeztetett, hogy nemcsak Franciaországban vannak fenntartások a kontaktkövető alkalmazásokkal szemben, amelyeket eleinte a karantén feloldásához az egyik fontos lépésnek tekintettek a kormányok, de utóbb kiderült, hogy a technológiai kihívások és az adatvédelmi problémák miatt a bevezetésük túl összetetté vált.



Olaszországban is viszonylag kevesen töltötték le az alkalmazást, Nagy Britanniában egyelőre felfüggesztették a bevezetését, Norvégiában pedig a már bevezetett applikációt használatát adatvédelmi problémák miatt egy héttel ezelőtt felfüggesztették.