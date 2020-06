Koronavírus

Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat egy németországi járásban

Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat Németországban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban egy húsüzemben történt tömeges koronavírus-fertőzés miatt - jelentette be kedden a tartomány miniszterelnöke.



Armin Laschet elmondta, hogy egyelőre június 30-ig állítják vissza a járvány eddigi legsúlyosabb szakaszában, a március-áprilisi időszakban megismert korlátozásokat, szükség esetén pedig tovább is. A 360 ezer lakosú járásban így legalább a hónap végéig zárva tart a legtöbb üzlet, és az edzőtermektől a vendéglátóhelyeken át a mozikig minden hely, ahol sokan gyűlhetnének össze. Az óvodákat és iskolákat már az előző héten bezárták.



Visszaállítják azt a szabályt is, hogy mindenki csak a vele egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt a lakásán kívül.



A Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozó dolgozói között eddig 1550 fertőzöttet találtak. Elkapta a vírust a járásban 24 olyan ember is, aki nincs kapcsolatban az üzemmel.



A korlátozások célja a kórokozó további terjedésének megakadályozása. Karanténra kötelezték az üzem csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert, a családjukkal együtt. A szabályok betartására a járásba irányítanak három rendőrszázadot - mondta el a miniszterelnök.



A rendőrök legfőképpen a Tönnies-holdinghoz tartozó húsüzem dolgozói és a velük együtt élők kéthetes karanténkötelezettségének betartását ellenőrzik. Akár kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatnak - emelte ki Amrin Laschet, hozzátéve, hogy igyekeznek segíteni is a többnyire közép-, vagy kelet-európai vendégmunkásoknak, a többi között tolmácsokkal.



A húsüzemi eset a legnagyobb járványkitörés egész Németországban a koronavírus-járvány első hullámának levonulása óta - húzta alá a tartományi kormányfő. Meglehet, hogy az eddig regisztráltnál több fertőzött van, például a munkások családtagjai között. Ezért tömeges tesztelési programot indítanak, a járás valamennyi lakosa ingyenesen megvizsgáltathatja magát.



Armin Laschet arról is szólt, hogy a Tönnies-holding - a sertésfeldolgozás németországi piacvezetője - nagyobb együttműködési készséget is mutathatott volna a veszély elhárítását szolgáló munkában.



A társaság ennél hevesebb bírálatokat is kapott. A vállalatba vetett bizalom "a nullával egyenlő" - fogalmazott például Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter egy hétfői nyilatkozatában.



Az utóbbi hetekben több hasonló járványkitörés történt húsfeldolgozókban, illetve a munkások szállásain. Ezért a szövetségi kormány eldöntötte, hogy 2021-től megtiltják a vállalkozói szerződés (Werkvertrag) alkalmazását a német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállatvágás és a húsfeldolgozás.

A német húsiparban nagyjából 200 ezren dolgoznak, az ágazat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződésekkel szerzett olcsó munkaerő biztosítja. Becslések szerint a mészárosok és a hentesek nagyjából 90 százaléka alvállalkozóknál alkalmazott közép- vagy kelet-európai vendégmunkás. A konstrukció lehetővé teszi, hogy a húsipari cég megkerülje a többi között a bérre és a társadalombiztosításra vonatkozó hazai előírásokat. Visszaélésekről több mint húsz éve jelennek meg beszámolók a német és a külföldi sajtóban.



Kisebb-nagyobb fertőzésgócok az ország más pontjain is kialakultak. Berlinben például karantén alá helyeztek több lakóépületet csoportos fertőzések miatt. Minden bizonnyal az ilyen esetek miatt emelkedett az utóbbi hetekben megszokottnak több mint kétszeresére, 2,76-ra az úgynevezett reprodukciós ráta (R) értéke - fejtette ki keddi berlini tájékoztatóján Lothar Wieler, a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője.



A 2,76-os R-érték azt jelenti, hogy minden 100 új fertőzött átlagosan 276 további embernek adja át az új típusú koronavírust (Sar-Cov-2).



Lothar Wieler hangsúlyozta, hogy nem tapasztalható általános, az ország egészére jellemző erősödés a járványban, és továbbra is lehet bízni abban, hogy a fő fertőzéshigiéniai szabályok betartásával sikerül elkerülni a második hullámot.



Az RKI-hez hétfőről keddre 503 új fertőzöttről érkezett jelentés a járási és városi egészségügyi hivataloktól.



Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 190 862 SARS-CoV-2-fertőzést mutattak ki Németországban. A gyógyultnak minősülők becsült száma 400-zal 175 700-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 8895 regisztrált fertőzött halt meg, ez tízzel több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő, regisztrált fertőzöttek becsült száma 6500 alatt van a 83,1 milliós országban.