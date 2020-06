Idén már a harmadikat

Betiltottak egy újabb szélsőjobboldali csoportot Németországban

Betiltottak kedden egy újabb szélsőjobboldali szervezetet Németországban, és rendőri műveletet indítottak felszámolására.



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter a tárca szóvivőjének tájékoztatása szerint működési tilalom alá vette és feloszlatta a Nordadler (Északi Sas) elnevezésű csoportosulást. A rendelkezés végrehajtására négy tartományban mozgósítottak rendőröket.



A Nordadler az idén már a harmadik szélsőjobboldali szerveződés, amelyet betiltottak Németországban.



A csoport 2017-ben alakult, az ország északi részén tevékenykedett, és hamar magára vonta a hatóságok figyelmét. A szövetségi legfőbb ügyészség irányításával 2018 elején nyomozás indult több tagja ellen szélsőjobboldali terrorszervezet alakításának gyanúja miatt. Házkutatást is tartottak négy gyanúsítottnál, mert arra utaló adatokat tártak fel, hogy a csoport hozzákezdett fegyverek és lőszerek, valamint pokolgép készítésére alkalmas eszközök beszerzéséhez, amelyeket politikai ellenfelek ellen akartak bevetni.



A csoport célja az volt, hogy ismét megerősödjék a nemzetiszocializmus Németországban. Tagjai Adolf Hitler náci diktátor követőinek vallják magukat, azonosulnak a nácizmus antiszemita nézetrendszerével, a nácizmus jelképeit és nyelvezetét használják. Vezetőjük egy nyilvános online fórumon a hallei zsinagóga ellen tavaly októberben végrehajtott - sikertelen - támadást helyeslő nyilatkozatot tett.



A szövetségi belügyminiszter januárban a Combat 18 nevű szerveződést - a Vér és Becsület (Blood and Honour) nevű nagy-britanniai alapítású neonáci csoport katonai szárnyának németországi egységét - tiltotta be, márciusban pedig a birodalmi állampolgárok (Reichsbürger) elnevezésű német mozgalomhoz sorolt, Egyesült német népek és törzsek (Geeinte deutsche Völker und Stämme) nevű egyesületet és osnabrücki központú tagszervezetét (Osnabrücker Landtag).



Horst Seehofer márciusban a szövetségi parlamentben (Bundestag) kijelentette, hogy a szélsőjobboldali terror fenyegetése a legnagyobb veszély Németországban. Mint mondta, szélsőbaloldali veszély is van Németországban, és továbbra is nagy az iszlamista terror veszélye, de az utóbbi időszak fejleményei azt mutatják, hogy "a szélsőjobboldaliság, a szélsőjobboldali terror és az antiszemitizmus fenyegeti leginkább szabadságon alapuló jogállamunkat", és ezt a veszélyt nem lehet relativizálni, viszonylagossá tenni semmivel.