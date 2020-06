Koronavírus

Moszkvában nyitnak az éttermek és az uszodák

Moszkvában újra fogadják a vendégeket az éttermek és kávézók belső termeiben, valamint megnyitottak az uszodák, a sporttermek és az edzőtermek is, a Covid-19-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának újabb, harmadik fázisában.



Megindult az orosz fővárosban a folyami utasszállítás, a könyvtárak, az óvodák és a szociális védelem intézményei is visszatérnek a megszokott munkarendhez. Újra igénybe lehet venni a játszótereket, a szabadtéri sporteszközöket. Működhetnek az idegenforgalmi irodák, igaz, Moszkvában csoportos kirándulásokra vonatkozó korlátozást, valamint a nyilvános helyeken a maszkviselési és távolságtartási kötelezettséget még nem oldották fel. Továbbra is tilos tömegrendezvényeket szervezni.



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes a Pervij Kanal tévécsatornának nyilatkozva hétfő este arra figyelmeztetett, hogy az oroszoknak arra kell felkészülniük, még ősszel is szükségük lesz a maszkokra és a fertőtlenítőszerekre, mert a SARS-Cov-2 koronavírus addigra nem szűnik meg, sőt, visszatérnek a szezonális megfázásos betegségek is.



Korábban Mihail Murasko egészségügyi miniszter azt mondta, hogy egyes intézkedések 2021 februárjáig érvényben maradhatnak Oroszországban.