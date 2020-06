Koronavírus

Egyes amerikai tagállamokban ismét emelkedik a fertőzöttek száma

A szakértők szerint azért, mert a fiatalabbak közül egyre többen és mind gyakrabban hagynak fel a szájmaszkok viselésével. 2020.06.23 07:05 MTI

Egyes amerikai tagállamokban ismét emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette több amerikai sajtóorgánum is hétfőn, a járványügyi és betegségmegelőzési központokra (CDC) hivatkozva.



Az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek elsősorban a nyugati és a déli tagállamokból valók, a szakértők szerint azért, mert a fiatalabbak közül egyre többen és mind gyakrabban hagynak fel a szájmaszkok viselésével.



Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója az Axios hírportálnak úgy fogalmazott: nem meglepő, hogy az új fertőzéseket a fiatalok körében regisztrálják. Fauci arra figyelmeztetett, hogy a fertőzés a fiataloknál ugyan enyhébb tüneteket okoz, de otthon megfertőzik az idősebbeket is, akiknél a vírus sok esetben halálhoz vezet.



Megnövekedett az újonnan regisztrált fertőzöttek száma az északnyugati Washington államban, Minnesotában, Michiganben, Kaliforniában, Arizonában és Floridában. A keleti parti Floridában a helyi egészségügyi hatóságok hétfői adatai szerint a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 100 ezret.



Ron DeSantis floridai kormányzó még szombaton úgy nyilatkozott: "radikális irányváltozás" történt a járvány terjedésében, mert a fertőzés most elsősorban a 20-as, 30-as éveikben járó korosztályokat érinti. Hozzátette, hogy e korcsoportokban a fertőzés többnyire nem jár tünetekkel, és nem igényel kórházi kezelést.



Hasonlóképpen nyilatkozott a múlt héten Greg Abbott, Texas kormányzója is. Egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek elsöprő többsége 30 év alatti. A politikus a járvány erőteljesebb terjedését a hősök emléknapján tartott összejöveteleknek és ünnepségeknek tudta be.



Tim Murtaugh, Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampányának szóvivője hétfőn bejelentette: a szombaton az oklahomai Tulsában tartott kampánygyűlés után elvégzett vírustesztek szerint a kampánycsapat két újabb munkatársánál diagnosztizálták a koronavírust. Murtaugh közölte azt is, hogy a fertőzött emberek szájmaszkot viseltek a rendezvényen.



Az esemény előtti órákban, még szombaton a kampánycsapat azt jelentette be, hogy a stáb hat tagjánál szintén pozitív lett a vírusteszt.