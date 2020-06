Reading

Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség az angliai késeléses támadást

Terrorcselekménynek minősítette vasárnap a rendőrség a dél-angliai Reading városában előző este elkövetett késeléses támadást, amelyben hárman meghaltak, hárman megsérültek. Brit médiaértesülés szerint ugyanakkor a hatóságok az elfogott gyanúsított elmeállapotát is az incidens jelentős tényezőjének tartják.



Az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat területileg illetékes parancsnoksága - Counter Terrorism Policing South East (CTPSE) - vasárnap délutáni bejelentésében közölte, hogy átvette a támadás hátterének felderítését célzó nyomozás irányítását.



A CTPSE megerősítette, hogy a késelés gyanúsítottja, egy 25 éves férfi, akit a helyszínen elfogtak, továbbra is rendőrségi őrizetben van.



Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka rövid vasárnapi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a rendőrség az ügyben nem keres más gyanúsítottat.



Hozzátette, hogy eddig 41 szemtanú jelentkezett a hatóságoknál.



Az első, vasárnap hajnali hivatalos tájékoztatás még arról szólt, hogy a rendőrség nem terrorcselekményként kezeli az incidenst, és a vizsgálat gyilkossági ügyben indult.



A CTPSE vasárnap délutáni bejelentése szerint azonban Dean Haydon, a terrorizmusellenes rendőrségi hálózat országos koordinátora a vizsgálat eddigi megállapításai alapján terrorcselekménynek nyilvánította a támadást.



A közlemény továbbra sem fedi fel az őrizetbe vett gyanúsított kilétét, de a BBC közszolgálati médiatársaság által név nélkül idézett biztonsági források szerint a férfi feltehetőleg líbiai.

A The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lap úgy értesült, hogy a késes támadás elfogott gyanúsítottjának neve Khairi Saadallah.



A lap úgy tudja, hogy Saadallah néhány éve menekültként érkezett Nagy-Britanniába a háború sújtotta Líbiából.



A Telegraph forrásai szerint a vizsgálat irányítói úgy tartják, hogy a gyanúsított elmekórtani állapota is jelentős tényező volt a Readingben elkövetett támadásban.



A brit médiában idézett szemtanúk szerint a parkban szombat este sokan időztek, és a férfi "egyik csoporttól a másikig futva" támadt rá a pihenőkre.



Ezután menekülni próbált, de a rendőrök elfogták.



A BBC helyszíni beszámolója szerint nem sokkal ezután tucatnyi fegyveres, pajzsokkal felszerelt rendőr hatolt be egy readingi társasházba, ahonnan három órával később hangos dörrenés hallatszott, majd a rendőrök távoztak.



A The Sunday Telegraph forrásai szerint a rendőrök a gyanúsított lakásában tartottak házkutatást, és számos tárgyat, köztük egy nagyméretű körfűrészt elvittek.



Nagy-Britanniában legutóbb tavaly november 29-én történt halálos áldozatokkal járó késeléses terrortámadás.



Annak a merényletnek az elkövetője, Usman Khan a londoni City pénzügyi központjában, a London híd közelében két embert megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.



A brit hatóságok nem sokkal korábban, november elején mérsékelték a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét: az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, "súlyos" szintről a harmadik szintre, "jelentősre" módosították a terrortámadások veszélyére megállapított fokozatot.