Erőszak

Readingi késelés: hárman meghaltak, hárman megsérültek

Hárman meghaltak, hárman megsérültek a dél-angliai Reading városában szombat este elkövetett késeléses támadásban. A rendőrség vasárnap hajnalban közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.



A területileg illetékes rendőrkapitányság - Thames Valley Police - közleményében bejelentette, hogy gyilkossági nyomozást indított az ügyben. A tájékoztatás szerint a három sérült állapota súlyos.



A rendőrség közölte, hogy egy 25 éves, readingi illetőségű férfit vett őrizetbe gyilkosság gyanújával a támadás helyszínén, a Forbury Gardens nevű parkban, és jelenleg mást nem keres az ügyben.



A közlemény szerint nincs olyan értesülés, hogy a lakosságot bármilyen további veszély fenyegetné, de a rendőrség éberségre kért mindenkit, és arra, hogy ha bárki bármi gyanúsat észlel, azonnal jelentse.



A BBC közszolgálati médiatársaság első beszámolói még arról szóltak, hogy a rendőrség a Londontól 65 kilométerre nyugatra fekvő városban történt késelés lehetséges indítékai közé sorolta a terrorizmust.



Ian Hunter főfelügyelő, a Thames Valley Police bűnüldözési osztályának vezetője azonban vasárnap hajnalban közölte, hogy a rendőrség nem terrorincidensként kezeli a támadást. Hozzátette ugyanakkor: a nyomozók továbbra is nyitott kérdésnek tartják, hogy mi lehetett a gyilkosság indítéka, és a vizsgálatot a délkelet-angliai terrorizmusellenes rendőri ügyosztály is segíti.



Hunter szerint voltak olyan jelentések, hogy az incidens kötődhet a Black Lives Matter (BLM) nevű csoport által nem sokkal a támadás előtt tartott rasszizmusellenes megmozduláshoz. A főfelügyelő azonban leszögezte, hogy a BLM demonstrációja semmilyen módon nem kötődik a késeléses incidenshez, amely a tüntetés vége után három órával történt.



Korábban a BLM illetékesei is közölték, hogy az incidensnek nincs köze a demonstrációhoz, a megmozdulás békésen, rendőri felügyelet mellett lezajlott, és a résztvevők már nem voltak a helyszínen, amikor a késelés történt.



A nyomozás vezetője szerint a rendőrség tudja, hogy a támadást többen is rögzítették mobiltelefonjukon, és szeretné, ha jelentkeznének, akik ilyen felvételt készítettek. Ian Hunter kérte azt is, hogy az elhunytak és a sérültek, valamint szeretteik iránti tiszteletből e felvételeket senki ne terjessze a közösségi médiafelületeken.

A közleményben nem szerepel a gyanúsított kiléte, de a BBC által név nélkül idézett biztonsági források szerint az őrizetbe vett férfi feltehetőleg líbiai.



A brit médiában idézett szemtanúk szerint a parkban szombat este sokan időztek, és a férfi "egyik csoporttól a másikig futva" támadt rá a pihenőkre.



Ezután menekülni próbált, de a rendőrök elfogták.



A BBC helyszíni beszámolója szerint a gyilkosság után tucatnyi fegyveres, pajzsokkal felszerelt rendőr hatolt be egy readingi társasházba, ahonnan nem sokkal később hangos dörrenés hallatszott.



Nagy-Britanniában legutóbb tavaly november 29-én történt halálos áldozatokkal járó késeléses támadás, de arról a rendőrség azonnal megállapította, hogy terrorcselekmény volt.



Annak a merényletnek az elkövetője, Usman Khan a londoni City pénzügyi központjában, a London híd közelében két embert megölt, hármat megsebesített, mielőtt a rendőrök agyonlőtték.



A brit hatóságok nem sokkal korábban, november elején mérsékelték a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét: az ötfokozatú skálán az addig érvényben volt második legmagasabb, "súlyos" szintről a harmadik szintre, "jelentősre" módosították a terrortámadások veszélyére megállapított fokozatot.