Nem sikerült túl sok adathoz jutniuk

Kifinomult kibertámadás érte Ausztráliát egy meg nem nevezett ország részéről

Nincs a világon túl sok olyan ország, amely képes ilyen támadást végrehajtani, de a canberrai vezetés nem fogja megnevezni, hogy melyik idegen hatalom állhat a támadás mögött. 2020.06.19 07:42 MTI

Kibertámadás érte Ausztráliát az elmúlt hónapokban, és a támadások intenzitása az elmúlt időszakban fokozódott - jelentette be Scott Morrison ausztrál kormányfő.



A támadások a kormányzatot, az államigazgatást, az ország politikai szereplőit, közszolgáltatásait és kulcsfontosságú infrastruktúráját is célba vették. "A támadás léptéke és célpontjai alapján tudtuk megállapítani, hogy egy kifinomult állami szereplő követte el őket" - szögezte le Morrison.



Az ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy nincs a világon túl sok olyan ország, amely képes ilyen támadást végrehajtani, de a canberrai vezetés nem fogja megnevezni, hogy melyik idegen hatalom állhat a támadás mögött.



Linda Reynolds ausztrál védelmi miniszter elmondta, a jelek arra utalnak, hogy a támadóknak nem sikerült jelentős mennyiségű adathoz hozzáférniük.



Az ausztrál hatóságok márciusban azt állapították meg, hogy az ausztrál parlament ellen tavaly intézett hackertámadás mögött Kína állt.



Ezt a kormány hivatalosan nem jelentette be, Peking pedig tagadta, hogy köze lett volna a támadáshoz.



Kína a közelmúltban azért orrolt meg Ausztráliára, mert a miniszterelnök nemzetközi vizsgálatot sürgetett a Kínából indult koronavírus-járvány kínai kezelésével kapcsolatban.