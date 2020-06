Felsőoktatás

Románia két legnagyobb egyeteme ellenzi a genderelmélet oktatásának tiltását

Románia két legnagyobb egyeteme, a Bukaresti Tudományegyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tiltakozott szerdán a román parlament által előző nap elfogadott törvénymódosítás ellen, amely megtiltja a genderelmélet oktatását és a szexuális nevelést a romániai közoktatásban és az egyetemi képzésben.



Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt módosítja, és megtiltja az iskolákban és minden egyes oktatási intézményben, beleértve az iskolán kívüli tevékenységeket is, hogy a diákoknak a genderelméletet tanítsák, vagy szexuális nevelésben részesítsék őket. A jogszabályt a hatályba lépéshez még Klaus Iohannis elnöknek kell aláírnia. A Digi24 román hírtelevízió szerdán úgy értesült, hogy az elnök nem ért egyet a jogszabállyal, és nem fogja kihirdetni.



Mindkét felsőoktatási intézmény síkra szállt szerdán az egyetemi autonómia megvédése mellett, és elutasított minden olyan politikai és ideológiai törekvést, amelynek célja a tudományosság életébe való beavatkozás. A kolozsvári egyetem közleményében azt emelte ki, hogy a jogszabály túl általánosan fogalmaz, és megkérdőjelez olyan tantárgyakat, amelyek már most szerepelnek az egyetem oktatási kínálatában. Úgy vélik, hogy egy tudományos elméletet nem tilthatnak be törvény által, annak elsősorban a tudományosság kritériumait kell kiállnia.



A Bukaresti Tudományegyetem is elutasít minden olyan törekvést, amely az egyetemi autonómia ellen irányul, és arra kért valamennyi felelős döntéshozót, hogy védelmezze ezt a harminc évvel ezelőtt elnyert értéket. Úgy vélik, hogy az egyetemi autonómia a demokrácia egyik kulturális java, amely szavatolja a szabad gondolkodáshoz, az ismeretekhez való szabad hozzáférés, illetve a véleménynyilvánítási szabadság jogát. Hangsúlyozták, hogy a tudományos igazságot nem lehet törvény által kinyilvánítani, hanem csak a tudományos élet szakembereinek véleménye alapján lehet megállapítani. Úgy vélik, hogy a jogszabály ellentmond a román alkotmánynak és nemzetközi egyezményeknek is.



Szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) együttműködő Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége, az Országos Magyar Diákszövetség, valamint a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége is állásfoglalást juttatott el a médiához, amelyben kijelentették: elfogadhatatlannak tartják, hogy egyes parlamenti képviselők a romániai fiatalok tanuláshoz és oktatáshoz való jogát korlátozzák. "Nem értünk egyet azzal, hogy a parlament ilyen módon döntsön, miről tanulhatunk, és miről nem" - olvasható az állásfoglalásban.

Kapcsolódó írások: A román szenátus megtiltotta a genderelmélet oktatását a romániai iskolákban