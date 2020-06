Bűnügy

Kirabolták a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának bukaresti székhelyét

Sikeresen kirámolta a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának bukaresti székházát egy bűnözői csoport. Méghozzá úgy, hogy az őr is a helyszínen tartózkodott - számolt be a nem mindennapi esetről a Főtér.ro.



Az eset még múlt héten, péntek éjjel történt, amikor a bűnbanda tagjai behatoltak az épületbe. Arról nem szólnak a beszámolók, hogy tudták-e, hova törnek be, vagy egyszerűen csak ígéretesnek tűnt a célpont.



A szolgálatban levő rendőr viszont mélyen elaludt, és nem ébredt fel arra, amikor a banda tagjai elosontak mellette. Így aztán zavartalanul feljutottak az épület első emeletére, ahol a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának irodái találhatók.



Itt aztán akcióba léptek: a kártyával nyitható ajtót pillanatok alatt feltörték, és ami megtetszett nekik, és mozdíthatónak tűnt, elvitték. A zsákmányolt tárgyak között tévékészülék és ütvefúró is van, bár utóbbi jelenléte egy rendőrségi székhelyen némi magyarázatra szorul a lap szerint.



A rablók a zsákmánnyal együtt észrevétlenül kiosontak a még mindig az igazak álmát alvó rendőr mellett. Az őrszem utólag, amikor felébredt, természetesen azonnal észrevette a betörés nyomait, de csak egy dolgot tehetett: értesítette a nyomozó kollégákat.



És a történetnek itt nincs vége: az élelmesnek tűnő bűnözőkről ugyanis kiderült, hogy ugyanolyan pancserek, mint az általuk megszégyenített rendőrök.



A nyomozók éppen a biztonsági kamerák felvételeit nézték át, amikor bejelentés érkezett, hogy az egyik bukaresti kerületben egy társaság tagjai összeverekedtek a nyílt utcán.



A riasztás nyomán a helyszínre érkező rendőrjárőr azzal szembesült, hogy egy csoportnyi férfi, aki két taxival érkezett a helyszínre, önfeledten ütlegeli egymást. Mint kiderült, a rendőrséget kirámoló banda tagjai voltak azok, akik az ott ejtett zsákmány elosztásán különböztek össze. Természetesen azonnal őrizetbe vették őket, és azóta már előzetesben vannak.



A rendőrök vagy a rablók érdemlik meg jobban A nap lúzere címet.