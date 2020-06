Koronavírus

Fertőtlenítő alagúttal védik Putyin rezidenciáját

A koronavírus-járvány miatt fertőtlenítő alagúttal védik Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját a Moszkvához közeli Novo-Ogarjovóban - közölte a RIA Novosztyi hírügynökség szerdán.



A látogatónak "finom vízködön" kell áthaladnia, amely fertőtlenítő oldattal hinti be ruháját és szabadon lévő testfelületét. A berendezést egy penzai vállalat gyártja. Hasonló eljárást több moszkvai bevásárlóközpont bejáratánál is alkalmaznak.



Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerdán újságíróknak nyilatkozva megerősítette a hírügynökségi jelentést, és elmondta, hogy a novo-ogarjovói rezidencia mellett két fertőtlenítő folyosó a Kremlben is működik. Peszkov korábban közölte, hogy mindenkinek, aki találkozik az elnökkel, előzetesen Covid-19-szűrésen kell átesnie. Mint mondta, Putyin minimálisra csökkentette a személyes találkozók számát, amelyek alatt be kell tartani az egészségügyi távolságot.



Leonyid Kalinyin, az orosz ortodox egyház egyházművészeti szakértői tanácsának vezetője közölte, hogy június 22-én - a Szovjetunió elleni náci támadás évfordulóján - Putyint az orosz hadsereg főtemplomába várják. A szentélyben, amely aznap nyitja meg kapuit a hívők előtt, a liturgiát Kirill pátriárka vezeti majd.



Az elnök nem vett részt a főtemplom vasárnapi felszentelésén, amelyen egyébként a helyi közvetítés képsorai szerint a jelen lévő katonai és egyházi vezetők, valamint a veteránok sem a maszkviselésre, sem pedig a kötelező távolságtartásra vonatkozó előírásokat nem tartották be.



Anna Popova tisztifőorvos, a járvány elleni védekezésben kulcsszerepet játszó fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a második világháborús veteránok abban az esetben tekinthetik majd meg maszk nélkül a Vörös téren a járvány miatt május 9-ről június 24-re halasztott győzelemnapi díszszemlét, ha külön az ő szállításukra felkészített, fertőtlenített járművel érkeznek a helyszínre és a tribünön úgy foglalnak helyet, hogy minden második helyet szabadon hagyják.



A buszsofőröket és a veteránokat fogadó önkénteseket előzetesen le fogják tesztelni. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester és Peszkov elnöki szóvivő korábban azt javasolta, hogy mindenki inkább a televízióban nézze a nácizmus felletti győzelem 75. évfordulója alkalmából megtartandó parádét. Ennek próbája miatt egyébként szerda és csütörtök este le fogják zárni Moszkva belvárosának jelentős részét.



Az orosz védelmi minisztérium szerdán közölte, hogy a hadsereg és a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) megkezdi a Covid-19 elleni vakcina klinikai tesztelését. A készítmény hatékonyságának és veszélytelenségének bizonyítását célzó tesztekre jelentkezett önkéntesek első csoportját kétheti elkülönítés után fogják beoltani.

Az egészségügyi minisztérium által kiadott tájékoztatás szerint az izomba beadandó vakcina folyékony és liofilizált (fagyasztva szárított) változatának tesztelését csütörtökön kezdik meg két, egyenként 38 fős csoporton, a tárca június 16-án kiadott engedélye alapján.



Alekszandr Gincburg, a NICEM igazgatója korábban azt mondta, hogy a tesztelés részvevőit 28 napig tartják majd megfigyelés alatt. A vakcinációt két ütemben, a nulladik és a 21. napon hajtják végre. Az akadémikus májusban arról számolt be, hogy intézetének munkatársai, őt is beleértve, a szert nem hivatalosan már kipróbálták magukon. A kísérletet sikeresnek nevezte, mert alanyainak szervezetében megjelentek a koronavírus antitestjei és az oltások nem jártak káros mellékhatással.



Rinat Makszjutov, a Roszpotrebnadzor által felügyelt novoszibirszki Vektor kutatóközpont vezérigazgatója bejelentette, hogy az intézet július 15-én kezdi meg saját három vakcinájának klinikai tesztelését háromszáz önkéntesen. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes korábban bejelentette, hogy az első orosz vakcina gyártását váratóan szeptemberben kezdik el.



Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter kedd este a Pervij Kanal tévécsatornának nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a Covid-19 terjedésének láncolata garantáltan csak akkor szakad meg, ha a lakosság mintegy fele már megszerezte a védettséget. Úgy vélekedett, hogy a járványellenes korlátozások akár 2021 februárjáig is érvényben maradhatnak.



Oroszországban az elmúlt napon 7478-cal 553 301-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma a szerdán közölt hivatalos adatok szerint. Ez 1,4 százalékos napi növekményt jelent, amely május 1-je óta először nem éri el a 8 ezer főt. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 31,8 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 2387-tel 241 481-ra csökkent. A halálozások száma 194-gyel 7478-ra, a gyógyultaké pedig 10 036-tal 304 342-re emelkedett.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma 1065-tel - ez április 12. óta a legalacsonyabb növekmény - 209 385-ra, a halottaké 48-cal 3434-re, a gyógyultaké pedig 2271-gyel 128 385-re nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 15,6 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 284,6 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 308 896 embert tartanak megfigyelés alatt.