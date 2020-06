Koronavírus-járvány

Román miniszterelnök: Magyarország hagyja abba a román állampolgárok mozgásszabadságának a korlátozását

Ludovic Orban személyesen kapott jelzést egy ismerősétől, aki vizsgára készülő lányát vitte volna Nyugat-Európába, de a szülő magyarországi átutazását nem engedélyezték. 2020.06.16 18:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország román állampolgárokat érintő korlátozó intézkedései ellen emelt szót a román kormány keddi ülésének első, nyilvános részében Ludovic Orban román miniszterelnök.



A hírtelevíziók által élőben közvetített felszólalásában Ludovic Orban arról számolt be, hogy Magyarország ismét olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek korlátozzák az átutazók mozgásszabadságát, és amelyeknek a román állampolgárok a legfőbb áldozatai.



Ludovic Orban arra utasította Marcel Vela belügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot magyar kollégájával, és a leghatározottabban kérje a mozgásszabadság biztosítását. Ha pedig nem ér el eredményt, akkor forduljon az Európai Bizottsághoz, hogy Brüsszel tartassa be Magyarországgal az EU-szerződés mozgásszabadságra vonatkozó előírásait.

A miniszterelnök elmondta, személyesen kapott jelzést egy ismerősétől, aki vizsgára készülő lányát vitte volna Nyugat-Európába, de a szülő magyarországi átutazását nem engedélyezték. Külföldi munkaszerződés eredeti példányát kérték tőle, amellyel nem rendelkezett. A kormányfő nyomatékosította: ha Magyarországra akartak volna utazni, megértené a szigort, hiszen a járványhelyzet miatt Románia is hozott korlátozó intézkedéseket. A magyarországi intézkedések azonban az átutazó forgalmat is korlátozzák.



"Megint korlátozzák a mozgásszabadságot, és furcsállom, hogy megint a román állampolgárok a legfőbb áldozatok" - fakadt ki a miniszterelnök.



Marcel Vela belügyminiszter megerősítette: míg Románia mindig nagy nyitottságot tanúsított az átutazó forgalommal szemben, a magyar hatóságok viszonyulása kívánnivalót hagy maga után. A miniszter hozzátette: szerdán kora délután videokonferencián egyeztetnek migrációs kérdésekről Ylva Johansson belügyi biztossal az EU belügyminiszterei, és ez jó alkalom lesz arra, hogy a mozgáskorlátozás magyarországi gyakorlatát is felvesse.



Válaszában Ludovic Orban arra kérte a belügyminisztert, hogy előbb magyar kollégájával próbáljon egyeztetni.



"Nem fogadhatjuk el, hogy az Ausztriába, Németországba, Franciaországba igyekvő, Magyarországon átutazni kívánó román állampolgárok nagy részével szemben a nem tudom hányadik alkalommal hozzanak olyan korlátozó adminisztratív intézkedéseket, amelyeket mintha kimondottan nekünk dedikálnának. Ez különösen zavaró. Beszéljen a magyar kollégájával is, de ha nem hagyja abba ezeket a diszkriminatív intézkedéseket, amelyek ellenkeznek az EU-s szabályokkal, akkor a bizottsághoz kell fordulni, hogy tartassák be Magyarországgal a szabályokat" - jelentette ki Ludovic Orban román miniszterelnök.