Koronavírus-járvány

Egy német újságírónő kipróbálta az eperszedést, és szerinte ezt csak kelet-európaiak képesek csinálni

Regine Ounas-Kräusel, a Die Oberbadische című német lap kulturális újságírójának bevételei igencsak lecsökkentek, miután a koronajárvány miatt leállították mindenhol a rendezvényeket.



Ekkor döntötte el, hogy ideiglenesen és részmunkaidőben elhelyezkedik egy kisebb farmon, ahol például epret és spárgát kell betakarítani. Az újságírónő elmúlt már ötven, így hamar rá is jött, hogy nem véletlenül zömében román és lengyel munkásokkal végeztetik az ilyen jellegű munkákat.



Mint fogalmazott, ez a munka olyan megterhelő, hogy "csakis a tapasztalt kelet-európai munkások tudják elvégezni".



Például csak ők tudják tartani a 40 font (több mint 18 kiló) eper/óra követelményt, azoknak a németeknek, akik hozzá hasonlóan a válság miatt kényszerültek erre a munkára, esélyük sem volt teljesíteni ezt az elvárást - számolt be az esetről a Főtér.



Élménybeszámolójában azt is írta, hogy a kis fischingeni farmon, ahol dolgozott, normális körülmények között nyaranta 18–20 kelet-európai szezonmunkás dolgozik, idén Romániából nyolcan érkeztek. A román munkások alig beszélnek németül, pedig van, aki már 15 éve jár oda melózni.



Mindeközben Németországban kezd visszazökkenni az élet a régi kerékvágásba, Regine Ounas-Kräusel is visszatért eredeti foglalkozásához, és a betakarítás továbbra is a kelet-európaiakra maradt.