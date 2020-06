Koronavírus

Pekingben újabb korlátozásokat vezettek be

Tovább nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Pekingben, miután a hét végén felfedeztek egy nagybani piachoz köthető járványgócot, a kínai fővárosban ezért újabb korlátozásokat vezettek be a vírus terjedésének megfékezésére. 2020.06.16 08:49 MTI

A pekingi egészségügyi bizottság kedden arról számolt be, hogy hétfőn újabb 27 helyi fertőzésből eredő Covid-19 megbetegedést azonosítottak, ezzel a múlt csütörtök óta 106-ra emelkedett az új esetek száma a városban. A szomszédos Hopej tartományból négy újabb, a pekingi góchoz köthető megbetegedést jelentettek, míg egy embert a délnyugati Szecsuan tartományban diagnosztizáltak Covid-19-cel, azután, hogy Pekingből odarepült.



Egy hétfői döntés alapján átmenetileg nem hagyhatják el a várost olyan emberek, akiknél magasabb annak a kockázata, hogy megfertőződhettek. Ha pedig ilyen utasok az elmúlt napokban távoztak volna Pekingből, a hatóságok tájékoztatják az érintett úticélok hatóságait. Az ország több területén ismét 14 napos kötelező karantént vezettek be a Pekingből érkezők számára.



A kínai főváros közösségi személyszállító szolgáltatói, valamint a taxitársaságok ideiglenesen nem közlekednek Peking határán kívülre, a távolsági buszok közlekedését pedig szintén felfüggesztették.



A város egyes kerületeiben "háborús készültséget" vezettek be, az ott élők legfeljebb napi egy alkalommal, bevásárlás céljából hagyhatják el otthonukat, a nemrégiben újranyitott iskolákat ismét bezárták. A hatóságok nagy erőkkel folytatják az igazolt fertőzöttekkel, valamint a piaccal kapcsolatba került emberek felkutatását. Önkénteseket is bevontak, akik házról házra járva kérdezik végig a lakókat a fertőzés kockázatának felmérésére. A városban emellett piacokon, zöldség- és gyümölcsüzletekben, vendéglátóhelyeken, valamint kormányzati épületekben ellenőrzik a megfelelő óvintézkedések és fertőtlenítési eljárások betartását.



A 21 millió lakosú kínai fővárosban a hét végén azonosították a Hszinfadi nevű nagybani piachoz köthető gócot. A Peking déli részén található, 107 hektáros piac Peking mellett több észak-kínai tartományt is ellát élelmiszerrel. A fertőzések felfedezése után a piacot bezárták, és széles körű tesztelést végeztek a piachoz vagy az ott jártakhoz köthető emberek körében.