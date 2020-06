Koronavírus-járvány

Törökországban a május közepi szintre gyorsult vissza a járvány

Törökországban hétfőn csaknem egy hónap után ismét 1600-hoz közeli értékkel, 1592-vel nőtt az igazolt új koronavírus-fertőzöttek száma - derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján közzétett táblázatból, amely szerint eddig összesen 179 831 esetet regisztráltak.



A kórokozó terjedése május közepéig egyértelműen lassult, majd heteken keresztül stagnált, az új esetek napi száma 750 és 1200 között ingadozott, június 10. óta azonban újra felgyorsult. A mutató május 9. és 16. között járt legutóbb a mostani tartományban. Az elmúlt öt napban a következőképpen alakult: 922, 987, 1195, 1459 és 1562. A hétfői adat több mint kétszerese a június 2-ainak, amikor 786 embernél diagnosztizálták a fertőzést.



Hétfőn az előző napnál hárommal többen, 18-an vesztették életüket a vírus okozta szövődményeiben. A járvány halálos áldozatainak száma így 4825-re emelkedett a kis-ázsiai országban. Az elhalálozások üteme szintén különösen május közepe óta csökkent lassan. A szombati adat 14, a vasárnapi 15 volt.



Az intenzív ápolásra, illetve a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma némileg ugyancsak nőtt, az előbbi 717-ről 722-re, az utóbbi 290-ről 291-re.



A gyógyultak száma 947-tel 152 364-re emelkedett, és bár továbbra is ők teszik ki az összes eset több mint 84 százalékát, napi számuk szombat óta alulmarad az új esetekével szemben.



A 83 milliós országban a hatóságok idáig több mint 2,32 millió vírustesztet végeztek el.

Törökország május 4-től "ellenőrzött társadalmi élet" elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a megfelelő tisztálkodásra, tisztán tartásra épül.



A lazítások keretében nyitva tartanak egyebek mellett a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, az óvodák, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, a szállodák és a strandok is. Megnyílt egyúttal a személyforgalom előtt az összes lezárt tartomány, és már a nagyvárosokban alkalmazott kétnapos kijárási tilalom sincs érvényben. Az enyhítések értelmében a 65 év felettiek a hét minden napján elhagyhatják lakhelyüket 10 és 20 óra között, a 18 éven aluliakat érintő kijárási korlátozást pedig teljesen feloldották azzal a feltétellel, hogy szüleik kíséretében mozdulnak ki otthonról.



Az ország június 1-jével fokozatosan elkezdte újraindítani a belföldi légi közlekedést, június 11-ével pedig a nemzetközi repülőjáratokat. Múlt csütörtökön nyitották meg a személyforgalom előtt a szárazföldi határállomások csaknem mindegyikét is, az Iránnal közös átkelőhelyek zárva maradtak.



Ömer Celik, a hatalmon lévő iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a járvány elleni küzdelemben "a legnagyobb ellenségünk a közöny". Jelezte: esetleges korlátozó intézkedések ismételt bevezetése a további fejlemények függvénye.



Fahrettin Koca vasárnap a Twitteren úgy fogalmazott, hogy távolodnak a célkitűzésüktől. Rámutatott: amellett, hogy a gyógyultak napi száma nem éri el az újonnan igazolt fertőzöttekét, az intenzív ellátásra és a gépi lélegeztetésre is nő az igény. A tárcavezető aláhúzta: "a leggyengébb pontunk a meggondolatlan optimizmus".



Isztambul tartomány kormányzói hivatala hétfőn azt közölte, hogy a hét folyamán a tartomány teljes területén minden nap fokozottan fogják ellenőrizni, hogy az éttermekben, a kávézókban és a hasonló közösségi helyeken betartják-e az előírásokat.