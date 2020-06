Dagad a botrány

Ferenc pápát is lehallgathatták az argentin hatóságok

Egyre nagyobb hullámokat ver az argentin titkosszolgálat (AFI) körül kirobbant botrány: egy püspöknek a katolikus egyházfővel folytatott beszélgetéseit is lehallgathatták. 2020.06.15

A Kathpress katolikus hírügynökség hétfőn a Pagina 12 argentin napilap vasárnapi számára hivatkozva közölte, hogy a hírszerzés megfigyelés alatt tartotta Jorge Ruben Lugones püspököt, ellenőrizte bankszámláit, hitelkártyáit és lehallgatta telefonbeszélgetéseit, amelyeket a többi között Ferenc pápával folytatott.



A lap úgy tudja, az AFI Mauricio Macri konzervatív elnök hivatali ideje alatt (2015-2019) érdeklődött Lugones társadalmi szervezetekkel kapcsolatos tevékenysége iránt, illetve, hogy a püspök esetleg Ferenc pápa politikai bizalmasának szerepét tölti-e be.



Argentína a 2018-ban Buenos Airesben tartott G20-csúcstalálkozó előtt mintegy 500 helyi és külföldi újságíró után kémkedett, kormánykritikus és kormánybarát kategóriákba sorolva őket. Az újságírókat emellett további alcsoportokba osztották be, például aszerint, hogy ki abortuszpárti, illetve ki szimpatizál az akkor hatalmon lévő Macri Cambiemos nevű kormánypárttal.



A megfigyeltek listáján külföldi hírügynökségek és televíziók 61 tudósítója is szerepelt a Telam helyi hírportál szerint.