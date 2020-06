Erőszak

Durva videó: így lőtték le a szlovák rendőrök az iskolai támadót

Mint ahogyan arról a ma.hu már korábban beszámolt, egy embert megölt, többeket pedig megsebesített egy késelő támadó egy szlovákiai iskolában. Most előkerültek a térfigyelő kamerák felvételei, amelyek rögzítették, amint a rendőrök lelövik a vrútky-i iskolai támadás elkövetőjét.



A felvételen is látszik, hogy nagyon kiélezett volt a helyzet: a történtek előtt nem sokkal még kisgyermekes anyukák sétáltak a járdán, pár pillanattal később pedig már töltények repültek szanaszét.



A videón azt is látni, hogy a rendőr a támadó lábára céloz, ő viszont a kollégája felé vette az irányt, ezért újabb lövést adott le, és ezzel tudták csak megállítani a 22 éves Ivant. Mindkét rendőr a földre esett, miután eltalálta őket a visszapattanó golyó, nem sokkal később pedig megérkezett az erősítés.



Mint ismert, a 22 éves Ivan Č. a vrútky-i iskola diákja volt. 2020. június 11-én délelőtt egy késsel érkezett, összevissza vagdosta, akit ért, majd néhány száz méterre az iskolától lelőtték.



A támadó az egyik ajtó üveges részét betörve jutott be az épületbe. Az iskola két alkalmazottjával találva szembe magát, akik próbálták megállítani. Egyikük, a 62 éves Jaroslav Budz igazgatóhelyettes, matematika-kémia tanár az életével fizetett, őt halálra késelte. Szúrt sebeket és vágási sérüléseket szerzett az iskola gondnoka is.



Ezután Ivan Č. a legközelebbi osztály felé vette az irányt, ahol az órát tartó igazgatónőt és két negyedikes, azaz kilenc éves diákot is megsebesített. Ezt követően megpróbált elmenekülni, a sérült gondnok eredt utána.



A rendőrök mintegy 200 méteren át követték a késével menekülő támadót, akit le akartak tartóztatni. Mikor közel kerültek hozzá, a férfi aktívan védekezni kezdett a késével, a rendőrök pedig használták a szolgálati fegyverüket. Az egyikük lelőtte őt, de a célt tévesztett töltények a földről visszapattanva őket is megsebesítették.



Branislav Zacharides, Vrútky polgármestere elárulta, hogy Ivan Č. korábban nem volt problémás diák és az igazgatónő sem tudott olyasmiről, amiért esetleg bosszút állhatott volna - írta a Parameter.sk.