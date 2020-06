Koronavírus-járvány

A francia államtanács semmissé nyilvánította a gyülekezési tilalmat

A francia államtanács szombaton semmissé nyilvánította a tíz főt meghaladó gyülekezések tilalmát, amit a kormány rendelt el a koronavírus-járvány miatt július 10-ig életben lévő egészségügyi rendkívüli állapotra hivatkozva, s helyreállította a tiltakozás szabadságát az egészségügyi előírások betartása mellett.



Az ország legfelsőbb jogi testülete a döntést egy olyan pillanatban mondta ki, amikor a tiltás ellenére országszerte ismét ezrek tiltakoztak a rendőri erőszak és rasszizmus ellen. Párizsban csaknem 15 ezren gyűltek össze a République téren, de a rendőrség nem engedélyezte, hogy a tömeg végigvonuljon a belvároson az Operáig, és könnygázzal oszlatta szét az őket megdobáló embereket.



Az államtanács arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltakozás szabadsága olyan alapszabadság, amelynek tiltása nem indokolható a jelenlegi egészségügyi helyzettel, amikor is a szükséges egészségügyi előírások (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés) betarthatóak.



A törvény felülvizsgálatát szakszervezetek és emberi jogi szervezetek kérték az államtanácstól, amely azt is kimondta, hogy a tiltás akkor indokolt, ha az egészségügyi előírások nem tartathatók be, és ha egy esemény több mint ötezer embert vonz, ahogy azt a kormány - a rendkívüli állapottól függetlenül - augusztus 31-ig elrendelte.



A bíró emlékeztetett arra, hogy a törvénynek megfelelően minden közterületen szervezett megmozdulást előzetesen be kell jelenteni, és azt a prefektus vagy a rendőrség betilthatja, akár egészségügyi okokból, de helyi körülmények miatt is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az megzavarhatja a közrendet.



Június 2. óta mindennaposak a George Floyd afroamerikai férfi halála miatt a rendőri brutalitás és a rasszizmus elleni amerikai tiltakozások támogatására szervezett tüntetések Franciaországban, amelyeket a gyülekezési tilalom ellenére a hatóságok eltűrnek.