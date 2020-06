Amerikai tüntetések

New York kormányzója törvényeket írt alá a rendőrök felelősségre vonhatóságáról

A keleti parti állam törvényhozása a héten tíz javaslatot szavazott meg, mindegyikük a rendőri erőszak megfékezését és a rendőrök felelősségre vonásának lehetőségét szabályozza. 2020.06.13 08:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

New York állam demokrata párti kormányzója, Adrew Cuomo pénteken egy sor törvényt írt alá a rendőrök felelősségre vonhatóságáról.



A törvények között szerepel a rendőri túlkapásokról készült jegyzőkönyvek és a rendőrök elleni eljárásokról szóló dokumentumok közzététele csakúgy, mint a rendőrök szakmai értékelésének nyilvános elérhetősége. Ezeket az adatokat és információkat eddig bizalmasként kezelték, és nem voltak publikusak. Az egyik törvény a fojtófogások alkalmazásának betiltásáról rendelkezik.



Ez utóbbi törvényt Eric Garnerről, a 2014 júliusában New Yorkban rendőri erőszak miatt meghalt afroamerikai férfiról nevezték el. Garner a rendőri intézkedés közben alkalmazott fojtófogás miatt veszítette életét. Az halottkém gyilkosságnak minősítette az esetet, a 29 éves Daniel Pantaleo rendőr ellen azonban ejtették a vádat. Andrew Cuomo kormányzó bejelentette, hogy a közeli jövőben rendeletben kötelezi az állam rendőrkapitányságait, hogy dolgozzanak ki terveket egy rendőrségi reformra. E tervezetekben Cuomo szerint szerepelniük kell mindazon problémáknak, amelyek a jelenlegi tüntetéshullámban felmerülnek: például az afroamerikaiak hátrányos helyzetének, a túlzó rendőri erőszaknak, és mindazon panaszoknak, amelyek a rendőrséggel szemben megfogalmazódtak. Cuomo leszögezte: azoktól a rendőrségektől, amelyek 2021. április elejéig nem készítik el a reformterveket, New York állam megvonja a pénzügyi támogatást.



Május 25-én Minneapolisban indokolatlan rendőri erőszak miatt meghalt az afroamerikai George Floyd - az ellene intézkedő rendőr több mint 8 percig a nyakán térdelt, s az eset óta az egész Egyesült Államokban tüntetéssorozatok zajlanak a rendőri erőszak és rasszizmus ellen.



Több hasonló korábbi esetben a rendőrök fojtófogása okozta az áldozatok halálát.



"Nem szeretem a fojtófogást" - fogalmazott Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fox televíziónak adott interjújában. Majd hozzáfűzte: ennek a rendőri gyakorlatnak "általában szólva véget kell vetni". Ugyanakkor hozzátette, hogy arra "néhány nagyon bonyolult helyzetben" mégis szükség lehet.