Koronavírus-járvány

Nem hosszabbítják meg a szükségállapotot Észak-Macedóniában

Nem hosszabbítják tovább a koronavírus-járvány miatt bevezetett szükségállapotot Észak-Macedóniában - jelentette be pénteken Sztevo Pendarovszki államfő.



A szükségállapot megszűntével lehetővé válik a korábban április 12-tervezett, majd a koronavírus-járvány miatt elhalasztott parlamenti választások megtartása.



A szükségállapotot március közepén vezette be Szkopje előbb 30 napra, majd tizenöt naponként újra hosszabbítva június 14-ig. A szükségállapot ideje alatt lezárták a határokat, betiltottak a tömeges rendezvényeket, bezárták a vendéglátóhelyeket, kötelezővé tették a maszk és a kesztyű használatát nyilvános helyeken, illetve kijárási tilalmat vezettek be.



Az államfő pénteken közölte, hogy véleménye szerint nincs szükség a szükségállapot meghosszabbítására, és arra kérte a parlamenti pártok vezetőit, mihamarabb jussanak megállapodásra a választások új időpontját illetően. A kormány korábban július 5-ét jelölte meg, mint a választások lehetséges időpontját, az ellenzék azonban további halasztást kért, mert - mint mondták - még nem múlt el a járványveszély.



Sztevo Pendarovszki szerint, ha nem lesz új kormánya hamarosan az országnak, akkor Észak-Macedónia belpolitikai válságba sodródhat.



A szkopjei parlament februárban oszlott fel, azt követően, hogy Zoran Zaev miniszterelnök lemondott, mert az Európai Unió a korábbi ígéretek ellenére nem kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával. Azóta ügyvezető kormány vezeti a nyugat-balkáni országot.



Észak-Macedóniában péntekig 3701 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és 171-en haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.