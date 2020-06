Koronavírus

Jogi eljárást kezdeményez a brit karantén ellen a BA, a Ryanair és az easyJet

Közös jogi eljárást kezdeményezett pénteken a brit piacon tevékenykedő három legnagyobb légitársaság, a British Airways, az easyjet és a Ryanair a brit kormány által e héten bevezetett karanténelőírás ellen. 2020.06.12 12:02 MTI

A hétfő óta érvényes szabályozás alapján a külföldről beutazóknak, köztük a brit állampolgároknak is kéthetes karanténba kell vonulniuk. A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.



A British Airways, az easyjet és a Ryanair már a hét elején jelezte, hogy bíróságon kívánja megtámadni a karanténintézkedést, pénteken pedig hivatalosan is bejelentette a jogi eljárás elindítását.



A légitársaságok jogi képviselőinek érvelése szerint a külföldről beutazókra az intézkedés sokkal szigorúbb kötelezettségeket ró, mint amilyeneket a jelenlegi szabályozások alapján a már Nagy-Britanniában tartózkodóknak be kell tartaniuk.



A jogi eljárás indokai között szerepel az is, hogy a nyilatkozatokból következtethetően - a brit kormány állításával ellentétben - a kabinet saját tudományos tanácsadói sem támogatják a karanténintézkedést.



Willie Walsh, a British Airways anyavállalatának (IAG) vezérigazgatója a londoni alsóház képviselőinek küldött levelében azt írta, hogy a BA júliusban újra akarta indítani menetrendszerinti járatainak 40 százalékát, a kormány azonban ezt a tervet "megtorpedózta" a karanténintézkedéssel.



Walsh közölte azt is, hogy a British Airwaysnek jelenleg semmiféle kereskedelmi bevétele nincs, készpénztartaléka ugyanakkor naponta 20 millió fonttal (7,7 milliárd forinttal) apad, és a cég jelenlegi helyzete fenntarthatatlan.



A pénteken bejelentett jogi eljárás célja az, hogy bíróság kötelezze a brit kormányt a karanténelőírás visszavonására.



A három légitársaság közös közleménye szerint a karanténszabályok pusztító hatást gyakorolnak a brit légiközlekedésre és a brit gazdaság egészére is.



Willie Walsh a közleményben kiemelte, hogy a British Airways májusban mindössze 485 utasszállító járatot teljesített.



A BA anyavállalatának vezérigazgatója szerint a cég tavaly májusban ezt a járatszámot egyetlen nap alatt "már ebédidőig teljesítette".



A légitársaságok felszólították a kormányt arra, hogy ne válogatás nélkül alkalmazza a karanténelőírást, ehelyett teremtse meg a feltételeit annak, hogy az alacsony fertőzöttségű országokból érkezők mentesüljenek a karanténszabály alól.



Erre Boris Johnson miniszterelnök nemrégiben gyakorlatilag ígérettel felérő utalást tett.



Minapi alsóházi meghallgatásán a kormányfő kijelentette: kölcsönös megállapodások esetén már a karanténelőírás június végi első felülvizsgálatának idejére mentességet kaphatnak azok a beutazók, akiknek hazájában a fertőződési ráta "legalább olyan jó", mint Nagy-Britanniában.



Pénteki nyilatkozatukban a légitársaságok azonban közölték: semmiféle jelzést nem kaptak arra, hogy mikortól léphetnének érvénybe ezek a mentességek.

A brit turisztikai és szállodaágazat is jogi eljárásra készül a kormány karanténintézkedése ellen, elsősorban azzal az érvvel, hogy az előírás aránytalan és diszkriminatív.



A kezdeményezéshez több mint 500 nagy utazásszervező vállalat és szálloda csatlakozott. E cégek együttes forgalma meghaladja az évi 10 milliárd fontot.