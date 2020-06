Koronavírus

Olaszországban március 2. óta nem volt ilyen alacsony a napi halálozások száma

Ötvenháromra csökkent a koronavírus halálos áldozatainak napi száma Olaszországban, amely a legalacsonyabb adatnak számít március 2. óta a polgári védelmi hatóság csütörtöki közlése szerint. Az országban hétfőn újranyitják a mozikat, a színházakat és a szabadtéri diszkókat is.



A halottak száma csökkent az egy nappal ezelőtti 71-hez képest. Az egyik gócpontnak tartott Emilia Romagna tartományban most először egy beteg sem hunyt el.



A járvány országszerte eddig 34 167 emberéletet követelt.



Az aktív fertőzöttek száma valamivel több mint 30 ezerre csökkent, a gyógyultaké 171 ezer fölé emelkedett. Valamivel több mint négyezer beteget kezelnek még kórházban, 236-an vannak továbbra is intenzív osztályon. A gyógyultakat és halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladja a 236 ezret.



A halottakat is számolva 379 új fertőzöttet diagnosztizáltak a szerdai 202-höz képest. 252 esetet Lombardiában regisztráltak, ahol 25-en haltak meg.



Olaszországban 2,7 millió emberen több mint 4,4 millió vírustesztet végeztek. A Gimbe olasz tudományos alapítvány számításai szerint a mintegy 30 ezer aktív fertőzött csak a "jéghegy csúcsa": a fertőzöttek száma 300 ezer és 800 ezer között mozoghat, ezért jelentősen növelni kell a tesztelést.



A kormány bejelentése szerint június 15-étől újranyitják a mozikat, színházakat, valamint a szabadtéri diszkókat, ahol két méteres távolságot kell betartani. Újraindulnak a csapatsportok edzései is.



Az ügyészség pénteken hallgatja majd meg Giuseppe Conte miniszterelnököt a járványellenes intézkedések ügyében indított vizsgálata keretében. Arra keresik a választ, hogy időben zárták-e le az északi gócpontok területeit, mindenekelőtt Lombardia tartományban.



A régióban február 20-án azonosították az első fertőzöttet Codogno kórházában. Ezt követően Codognót és térségét február 23-án vesztegzár alá helyezték. Lombardia többi részében egészen március 8-ig nem korlátozták a kijárást, annak ellenére, hogy március 2-án a betegek száma már 1200 felett volt, és 38 személy veszítette életét. Mint kiderült, Codognóhoz hasonló gócpont létezett Bergamo város térségében, ahol a lakossághoz mérten a legtöbben haltak meg a járványban a világon. Lombardiában a termelés egészen március 23-ig működött. A tartományi elnök Attilio Fontana szerint a római kormány feladata volt a régió lezárása. Sajtóértesülések szerint Bergamo térségében már március első napjaiban több száz rendőr és katona állt készen a karanténövezet határainak garantálására, de a területet csak március 8-án zárták le. Addig Bergamo lakossága is szabadon mozgott, nem csak Lombardiában, hanem egész Olaszország területén. A helyi kórházakban a fertőzötteket a járvány terjedésének első hetében nem is különítették el.



Giorgio Gori bergamói polgármester szerint Lombardia most is "kozmetikázza" a járványadatokat. Ezt a tartomány kormányzója határozottan visszautasította.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter parlamenti felszólalásában kijelentette, hogy a járvány második hullámát "biztosnak nem, de lehetségesnek" tartja.