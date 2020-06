Koronavírus

Törökország megnyitotta a járvány miatt lezárt szárazföldi határátkelői csaknem mindegyikét

Törökország csütörtökön megnyitotta a koronavírus-járvány miatt még korábban lezárt szárazföldi határátkelői csaknem mindegyikét, azonban az iráni határátkelőhelyek továbbra is zárva maradnak a személyforgalom előtt.



Az NTV török hírtelevízió arról számolt be a belügyminisztérium rendeletére hivatkozva, hogy minden Törökországba érkezőt "egészségügyi ellenőrzésre" köteleznek, azokat pedig, akik tüneteket mutatnak vagy esetükben a hatóságok szükségét érzik, ingyenes vírustesztnek is alávetik.



Két és fél hónap szünet után az ország csütörtökön fokozatosan elkezdte újraindítani a nemzetközi légi járatokat is. Egyelőre csak Németországba, Hollandiába és az Egyesült Királyságba tartó gépek szálltak fel Isztambul repülőtereiről. Az NTV megjegyezte: kizárólag olyanok utazhatnak, akik a célországban érvényes tartózkodási engedéllyel vagy kettős állampolgársággal rendelkeznek.



A 83 milliós Törökországban jelentősen lassult a járvány terjedése az április 11-i csúcspont óta, miközben az újonnan regisztrált esetek napi száma továbbra sem csökkent 750 alá, kedden és szerdán pedig ismét ezer közelében alakult.



A friss adatokat az esti órákban teszik közzé.



A kis-ázsiai ország május 4-től "ellenőrzött társadalmi élet" elnevezéssel átlépett a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a maszkviselésre, a másfél méteres távolság betartására és a megfelelő tisztálkodásra épül. A lazítások keretében nyitva tartanak egyebek mellett a bevásárlóközpontok, az éttermek, a kávézók, az óvodák, a fodrászatok, a szépségszalonok, a múzeumok, a szállodák és a strandok is.



A legújabb enyhítések értelmében a 65 év felettiek már a hét minden napján elhagyhatják lakhelyüket 10 és 20 óra között, a 18 éven aluliakat érintő korlátozást pedig teljesen feloldották azzal a feltétellel, hogy szüleik kíséretében mozdulnak ki otthonról.