Terror

Egy embert megölt, többeket pedig megsebesített egy késelő támadó egy szlovákiai iskolában - videó

Halálra késelték az igazgatóhelyettest

Egy embert megölt, öt másikat - köztük gyerekeket is - megsebesített egy késes támadó az észak-szlovákiai Ruttka (Vrútky) egyik általános iskolájában csütörtökön - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva.



A támadás indítéka egyelőre nem ismert. A támadás során - a cas.sk hírportál információi szerint - az iskola igazgatóhelyettese életét vesztette, illetve a támadó az igazgatónőt, két tanárt és két gyereket is megsebesített. A támadót, egy 22 éves túrócszentmártoni (Martin) férfit a helyszínre érkező rendőrök lelőtték.



A sebesülteket a túrócszentmártoni kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem érkezett jelentés. Az incidenst követően a szlovák belügyminiszter, az országos rendőrfőkapitány és a pozsonyi törvényhozás elnöke is a helyszínre utazott.