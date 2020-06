Állati

Megtagadta a medvebocsok megölését - pert nyert a bíróságon - videó

Egy volt természetvédelmi őr, akit azért rúgtak ki, mert megtagadta két medvebocs likvidálását, megnyerte a munkaügyi pert a fellebbviteli bíróságon.



2015-ben Bryce Casavant azután tagadta meg a két medvekölyök kivégzését, miután az anyjuk több alkalommal is kifosztotta a lazackészleteket. Ehelyett állatmenhelyre vitte őket, ahol felnevelkedtek és visszakerültek a szabadba.



Emiatt Casavantot felfüggesztették állásából , majd később kirúgták. Munkaügyi bírósághoz fordult, és most megnyerte a pert. Mint nyilatkozta, végre nagy teher került le családja és saját válláról. Ugyanis az elmúlt 5 év komolyan megviselte őket anyagilag és érzelmileg is.