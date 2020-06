Koronavírus-járvány

Egyhetes 'nemzetgyűlést' hívott össze az olasz kormányfő a gazdaság talpra állítása érdekében

Egyhetes "nemzetgyűlést" hívott össze az olasz kormányfő az ország gazdaságának koronavírus-járvány utáni talpra állítása érdekében, a pénteken kezdődő találkozón a hazai gazdasági és társadalmi élet fontos szereplői, valamint az Európai Unió vezetői is részt vesznek.



Giuseppe Conte azt közölte szerdán este, hogy a rendezvény egy héten át fog tartani a főváros egyik legszebb közkertjében, a Pamphili-villa palotájában. Erről a római kormánypalota előtti téren beszélt újságíróknak, miközben a közeli presszóba tartott kávézni. Több arra járó azt kiáltotta neki, hogy mondjon le, mire ő megállt beszélni a tiltakozókkal, de végül lemondott az utcai sétáról.



A találkozó olaszul a nemzetgyűlés nevet kapta a francia forradalom idején a társadalmi rendektől tartott gyűlésekről.



Conte az ország június 3-i belső és külső határai megnyitásakor jelentette be, hogy az olasz gazdasági ágazatok és társadalmi osztályok képviselőivel egyeztetve kívánja előkészíteni a járvány utáni talpra álláshoz szükséges döntéseket. A kormányfő azonnal meg akarta kezdeni a munkát, de végül egy héttel elhalasztotta.



A program szerint szombaton Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős uniós biztos és Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is részt vesz a találkozón - sajtóértesülések szerint - egyenes videokapcsolaton keresztül.



A résztvevők között szerepel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára, Angel Gurría, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva, továbbá az olasz jegybank elnöke, Ignazio Visco is, ahogyan a legnagyobb olasz szakszervezeti tömörülések vezetői is.



Giuseppe Conte az olasz ellenzéki pártokat is meghívta, de egyedül Silvio Berlusconi, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) elnöke nem válaszolt elutasítással. A legnagyobb ellenzéki erőnek számító Ligát irányító Matteo Salvini, illetve Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek (FdI) vezetője "színpadi felvonulásnak" nevezte Conte kezdeményezését, hangoztatva, hogy az ellenzék a parlamentben kívánja az ország gazdasági újraindítását megvitatni.



A járvány utáni újraindulással kapcsolatban a kormány már áprilisban szakértői bizottságot állított fel a vállalati menedzsment szakértőjeként ismert Vittorio Colao vezetésével. A bizottság június 8-án zárta le munkáját egy több mint százhúsz oldalas javaslatcsomaggal.



Giuseppe Conte június 17-én a római parlamentben is beszámolót tart kormánya gazdasági terveiről, valamint az európai uniós források tervezett felhasználásáról.