Lángolva akarta magát felakasztani egy férfi a vágsellyei hídra

A városi rendőrök az utolsó pillanatban mentették meg egy 43 éves férfi életét Vágsellyén, aki fel akarta magát gyújtani, valamint fel akarta magát akasztani egy hídra.



Járókelők hívták fel a városi rendőrök figyelmét a férfire, aki kötelet kötött a híd korlátjához. Mire a járőrök a helyszínre értek, a kötél végén formált hurok már a férfi nyakában volt - írja a Parameter.sk.



A városi rendőrök a helyszínre kiérkező további kollégáik segítségével sikeresen lerángatták a férfit a korlátról, aki azt kiáltozta, hogy véget akar vetni az életének. A férfi agresszív volt a rendőrökkel szemben, egyiküket meg is karmolta.



Miután a férfit sikerült lefogni, a ruháján benzin szagot éreztek - ezek szerint fel is akarta magát gyújtani. A zsebében egy öngyújtót is találtak.



A férfit végül a mentők szállították el a pszichiátriára.