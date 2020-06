Nagy-Britannia

Új családi fotó közzétételével ünnepli az udvar Fülöp herceg 99. születésnapját

Az idén ez az első alkalom, hogy Fülöp herceg - ha csak egy fotó erejéig is - megjelent a nyilvánosság előtt. 2020.06.10 07:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új családi fotó közzétételével ünnepli az udvar Fülöp edinburghi herceg 99. születésnapját.



A Buckingham-palota - a brit királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala - közölte, hogy II. Erzsébet királynő férje az uralkodó társaságában, a koronavírus-járvány miatt továbbra is elszigeteltségben tölti a szerdai jeles napot.



Fülöp herceg és 94 esztendős hitvese március óta a London nyugati határában fekvő Windsor ősi, hatalmas kastélyában tartózkodik és a kormány előírásainak megfelelően nem fogadnak látogatókat, még saját családtagjaikat sem.



Az óvatosság annál is inkább indokolt, mivel néhány hete Károly trónörökös, a királynő és az edinburghi herceg 72 éves elsőszülött fia is átesett a koronavírus okozta Covid-19 betegségen, jóllehet csak enyhe tünetei voltak és rövid idő alatt felépült.



Fülöp herceg 99. születésnapja alkalmából a Press Association sajtószolgálat fotósa megfelelő biztonsági előírások betartásával, az udvar felkérésére Windsorba utazhatott és közös családi portrét készített Fülöpről és II. Erzsébet királynőről.



A Buckingham-palota által a herceg szerdai születésnapján közzétett fotón, amely a múlt héten készült, a házaspár a windsori kastély parkjában látható.



Az idén ez az első alkalom, hogy Fülöp herceg - ha csak egy fotó erejéig is - megjelent a nyilvánosság előtt.



A herceg nevéhez több rekord is kötődik.



Ő az angol-brit monarchia 1200 éves történetének legidősebb királyi családtagja, egyben a leghosszabb ideje "szolgáló" uralkodói hitves: 68 éve számít uralkodói házastársnak, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.



A királynő és az edinburghi herceg az idén ünnepli 73. házassági évfordulóját, és ez is példa nélküli évforduló a monarchia történetében.



Mindemellett II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg az angol-brit monarchia eddigi legidősebb uralkodói házaspárja.



Fülöp már kilenc évvel ezelőtt, a 90. születésnapja alkalmából vele és róla készült BBC-portréműsorban megígérte, hogy a jövőben jóval kevesebb nyilvános megjelenést vállal, mivel szavai szerint ebben a korban "az ember már lefelé tart fizikailag, szellemileg és általában is jobb kiszállni még a szavatossági idő lejárta előtt".



Ennek az ígéretének azonban csak hat évvel később tett eleget: 2017 őszén hivatalosan visszavonult a közszerepléstől és azóta nem fogad el meghívásokat nyilvános eseményekre, csak családi eseményeken, például esküvőkön vesz részt.

Visszavonulásáig Fülöp igen aktív tagja volt a királyi családnak: a felesége trónra lépése utáni hat és fél évtizedben összesen 22 219 - évente átlagosan 342 - hivatalos programot teljesített, 637 külföldi látogatást tett - többször járt Magyarországon is -, 5500 beszédet tartott, emellett 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja volt. E szervezetekkel továbbra is kapcsolatban van, de tevőleges szerepet nyilvános megjelenések formájában 2017 ősze óta már nem vállal ezeknek az intézményeknek a munkájában sem.



Az utóbbi években II. Erzsébet királynő is csökkentette munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat, és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.

📸 This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness's 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq — The Royal Family (@RoyalFamily) June 9, 2020