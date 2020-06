Amerikai tüntetések

Amerikai katonai támaszpontok átnevezését tervezik, Alabamában letakarják a konföderációs szobrokat

George Floyd rendőri erőszak miatt bekövetkezett halála óta ismét felülvizsgálják a polgárháború déli államainak, az úgynevezett konföderációnak a személyiségeiről elnevezett intézmények nevét, az utcatáblákat, a szobrokat. 2020.06.10 07:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai hadsereg katonai támaszpontok átnevezésére készül - erősítette meg a sajtóértesüléseket Sunset Belinsky, a hadsereg szóvivője kedden. Közben a déli Alabamában elkezdték letakarni a konföderációs szobrokat.



Az afroamerikai George Floyd rendőri erőszak miatt bekövetkezett halála óta az Egyesült Államokban ismét felülvizsgálják a polgárháború (1861-1865) déli államainak, az úgynevezett konföderációnak a személyiségeiről elnevezett intézmények nevét, az utcatáblákat, a szobrokat. Ennek keretében a Pentagon (védelmi minisztérium) is késznek mondta magát arra, hogy a rabszolgatartó múlthoz kötődő elnevezéseket felülvizsgálja.



Sunset Belinsky szóvivőnő újságíróknak azt nyilatkozta: "a védelmi miniszter és a szárazföldi hadseregért felelős államtitkár készen áll e kérdés megvitatására".



Az Egyesült Államok déli tagállamaiban mintegy tíz olyan katonai támaszpont van, amely a polgárháború déli katonai vezetőinek nevét viseli. A legnagyobb ezek közül az észak-karolinai Fort Bragg, amely Braxton Bragg konföderációs tábornokról kapta a nevét. Bragg tábornok elsősorban az 1863-ban Chattanoogánál vívott csata elvesztése miatt vált ismertté. Georgia államban Henry L. Benning tábornokról, a meggyőződéses rabszolgatartóról neveztek el katonai bázist. Benning egyébként a déli államok közös, rabszolgatartó konföderációjának híve volt.



A virginiai főváros, Richmond közelében fekszik a Lee támaszpont, amely Robert Lee tábornokról, a konföderációs seregek főparancsnokáról kapta a nevét. Lee richmondi lovas szobrának eltávolítását Ralph Northam, Virginia állam demokrata párti kormányzója a napokban el is rendelte, de egy hétfői bírósági döntés megakadályozta ennek végrehajtását. Richmond egyébként egy ideig a konföderáció fővárosa is volt. S bár a tábornokot sok amerikai a déli rabszolgatartó rendszerrel azonosítja, ő bizonyíthatóan ellenezte a rabszolgaságot.



A most vitatott nevű támaszpontok átnevezését sürgeti David Petraeus nyugalmazott tábornok is, aki a The Atlantic című magazin keddi internetes kiadásában cikket szentelt e témának. Petraeus szerint "ideje levenni az árulók nevét a legfontosabb katonai támaszpontjainkról". Mint írta: "nem olyan országban élünk, ahol Braxton Bragg, Henry Benning, vagy Robert Lee lelkesíthet".



Az amerikai haditengerészet szóvivője, Nate Christensen kedden bejelentette: a haditengerészet hajóin, repülőgépen, tengeralattjáróin és egyéb létesítményein betiltják a konföderációs zászlók felhúzását. Erre a haditengerészet műveleti főparancsnoka, Mike Gilday tengernagy már ki is adta az utasítást.



A déli Alabamában több településen is letakarták a konföderációs időszakot idéző szobrokat és emlékműveket. Ezek közül néhányat az elmúlt napokban megrongáltak. Birminghamben az egyik konföderációs emlékművet le is bontották a múlt heti tüntetések során.



Kedden a floridai Jacksonville-ben is elmozdítottak egy konföderációs katona emlékének szentelt szobrot.