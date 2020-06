Koronavírus

Augusztus végéig meghosszabbítja a német kormány az EU-n kívüli országokra kiadott utazási figyelmeztetését

A német kormány továbbra is nyomatékosan eltanácsol mindenkit attól, hogy kilépjen az EU-tagországok, a schengeni övezethez tartozó nem EU-tagállamok és az Egyesült Királyság alkotta területről. 2020.06.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A német kormány augusztus végéig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt az Európai Unión (EU), a schengeni övezeten és az Egyesült Királyságon kívüli országokra kiadott utazási figyelmeztetését - jelentette hírportálján kedden a Der Spiegel.



A hírmagazin értesülése szerint a külön intézkedés nélkül június 15-én lejáró figyelmeztetést augusztus 31-ig hosszabbítják meg. Így a német kormány továbbra is nyomatékosan eltanácsol mindenkit attól, hogy kilépjen az EU-tagországok, a schengeni övezethez tartozó nem EU-tagállamok - Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc - és az Egyesült Királyság alkotta területről.



A külügyminisztérium, az egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium egyeztetésein úgy ítélték meg, hogy a súlyos világjárvány miatt túlságosan kockázatos lenne az EU-n és a szorosan a közösséghez kapcsolódó országokon túli térségekről szóló általános figyelmeztetés feloldása. Arról azonban lehet szó, hogy egyes államokkal külön megállapodást kössenek, ha a járványhelyzet megengedi.



A német kormány március 17-én példa nélküli módon a világ valamennyi országára utazási figyelmeztetést adott ki a koronavírus-járvány miatt, és egy nagyszabású művelettel hazaszállított 240 ezer külföldön rekedt német állampolgárt.



Az uniós társországok, a négy EU-n kívüli schengeni tagország és Nagy-Britannia esetében június 15-től visszavonják, és a helyi viszonyokról szóló tájékoztatóval, javaslatokkal helyettesítik az általános utazási figyelmeztetést. Azonban az országonkénti javaslatok is tartalmazhatnak figyelmeztetést, így például az Egyesült Királyságba utazástól továbbra is nyomatékosan eltanácsolják a németeket, mert ott két hétre karanténba kell vonulnia minden beutazónak. Az országok besorolása a járványhelyzettől függően változhat, az utazástól eltanácsoló figyelmeztetést akkor adnak ki ismét, ha az adott országban meghaladja a 100 ezer lakosonkénti 50-et az utóbbi hét napon regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.



A koronavírus-járvány előtt a németeket az utazás világbajnokaiként tartották számon. Az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások szövetségéhez (Deutscher Reiseverband -DRV) tartozó cégek szolgáltatásait tavaly 55,2 millió ügyfél vette igénybe. Az utak 73,6 százaléka külföldi, 26,4 százaléka belföldi volt. A szervezett és a nem szervezett utakat együttvéve a német turisták tavaly 82,7 milliárd eurót (29 ezer milliárd forint) költöttek el külföldön.