Koronavírus

A franciák túlnyomó többsége belföldi nyaralást tervez idén

A koronavírus-járvány ellenére a franciák többsége idén is tervez nyaralást, de jelentős többségük belföldön tölti a nyári szabadságát - derül ki az BVA közvélemény-kutatóintézet kedden közzétett felméréséből.



A június 2. és 4. között 1055 nagykorú megkérdezésével készült felmérés szerint idén a franciák 59 százaléka tervez nyaralást, a tavalyi 55 százalékhoz képest. De míg a korábbi években csak mintegy kétharmaduk maradt Franciaországban, idén 87 százalékuk tervezi belföldön eltölteni a nyarat.



"A nyári időszakra feltehetően a feltöltődés lehetőségeként tekintenek a szigorú karantén időszaka után" - írták a felmérést kísérő tanulmányban. A szakemberek szerint a járványhelyzet miatt azonban a franciák egyelőre szívesebben választanak belföldi célpontokat.



A nyaralást tervezők a párizsi régióban vannak a legnagyobb számban, a fővárosban és környékén élők 67 százaléka, s azon belül a 18 és 24 év közöttiek 74 százaléka, a családok 66 százaléka, a magasabb foglalkozási kategóriákban dolgozóknak pedig 71 százaléka tervezi, hogy elutazik nyaralni a következő hónapokban.



A utazók 54 százaléka a francia tengerpartokat célozza meg, 24 százalékuk a vidéket, 12 százalékuk a hegyeket, míg 9 százalékuk városokat kíván felkeresni.



A felmérésből az is kiderül, hogy a franciák optimisták a járványhelyzetet illetően, 81 százalékuk úgy véli, hogy a koronavírus nem fog problémát okozni számukra a nyaralás alatt. A megkérdezettek ugyanakkor óvatosak, miután 56 százalékuk még nem foglalt szállást, 17 százalékuk már részben megtette, s csak 27 százalékuk foglalta le véglegesen a nyári szállását.



A célpontokat illetően Korzika szigete a legnépszerűbb, a múlt héten több repülőjegyet vásároltak korzikai városok felé, mint Párizs irányába. Az internetes utazási irodák tevékenysége azonban jelenleg még csak 25-30 százaléka a tavalyi év ugyanezen időszakának, a fizikailag is felkereshető irodákkal rendelkező utazási irodáké pedig alig 10-15 százalék.



"Ez kevés, de több mint két hónapi teljes leállás után vagyunk" - mondta Jean-Pierre Mas, a felmérést megrendelő Entreprises du voyage szervezet vezetője a francia hírügynökségnek.