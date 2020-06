Időjárás

Szanaszét hevertek a fakeresztek, a kopjafák és a zászlók a Madarasi-Hargitán

A Facebookon jelent meg először a hír, hogy vandálok garázdálkodtak a Madarasi-Hargitán. Mint írta: "nemzeti és vallási jelképek hevertek a kövek közt, egy halomban, összetörve".

Az esettel kapcsolatban Csíkmadaras község közleményt adott ki:

“Egyenként vizsgáltuk meg a Madarasi Hargita csúcson emlékül állított jelképeket, de a szél, az idő és az időjárási viszontagságok rongálásain kívül egyéb beavatkozásnak nincs nyoma.

A médiában megjelent hír, miszerint a Madarasi Hargita csúcson rossz szándékú "rendcsinálás" történt, nem bizonyult igaznak.

Tény viszont, hogy düledeznek a hevenyészve felállított keresztek, kopjafák, zászlórudak, és ezek időnként ki is dőlnek. A csúcs ugyanakkor kedvenc úticélja a terepezőknek, motorosoknak, quadosoknak és hószánozóknak is, természetesen az ő tevékenységük is nyomot hagy, úgy a környező tájban, mint az ott elhelyezett emlékekben. Miután ledőlnek, ezek tovább pusztulnak a földön, igazán lehangoló látványt nyújtva.

Ezeket az idő vasfogának áldozatául esett romokat gyűjtötte össze és hordta valaki - jó szándékúan - egy félreesőbb helyen kupacba.”

