Amerikai tüntetések

A francia kormány zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen

Zéró toleranciát hirdetett hétfőn a francia belügyminiszter a rendőri rasszizmus ellen, és bejelentette, hogy ezentúl nem alkalmazható az előállításokkor az úgynevezett fojtófogás, amely George Floyd halálát is okozhatta.



"Egyetlen rasszista sem viselheti méltósággal a rendőri vagy csendőri egyenruhát" - mondta sajtótájékoztatóján Christophe Castaner, miután az afroamerikai férfi halála miatti egyesült államokbeli tiltakozásokat támogató nemzetközi mozgalom keretében Franciaországban is sorozatossá váltak a demonstrációk a rasszizmus, valamint a rendőri brutalitás ellen.



Arról számolt be, hogy ezentúl automatikusan felfüggesztik a rendőröket rasszista cselekmények vagy kijelentések gyanúja esetén, a fojtófogás alkalmazását pedig betiltják, azt nem fogják tanítani a rendőri iskolákban. Emellett például fokozzák a testkamerák használatát.



"Ez egy veszélyes módszer" - hangsúlyozta Castaner, akit elmondása szerint "felkavartak" annak a 14 éves fiúnak a letartóztatási körülményei, akit május 25-én a Párizshoz közeli Bondyban előállítottak, amikor megpróbált ellopni egy motorkerékpárt. A fiú a felvételek szerint a szemén sérült meg, és azt állítja, hogy a rendőrök arcon rúgták. A belügyminiszter megígérte, hogy "fény fog derülni" az ügy körülményeire.



Castaner ugyanakkor elutasította a párhuzamot az amerikai és a francia helyzet között.

"Franciaország nem az Egyesült Államok (...) Nincsenek rasszista intézmények. Határozottam állítom, hogy a rasszizmusnak nincs helye a mi társadalmunkban, s még kevésbé a köztársasági rendőrségnél" - mondta Castaner.



A sajtótájékoztató előtt Emmanuel Macron elnök a rendőrség etikai szabályozásának javítását szolgáló javaslatok bejelentésének felgyorsítására kérte a kormányát a rasszizmus és rendőri brutalitás elleni demonstrációk nyomán. A rendőrség felügyeleti szervének (IGPN) hétfőn közzétett jelentése szerint egyébként a kormányellenes sárgamellényes tüntetések miatt rekordot döntött tavaly a rendőrök ellen indított eljárások száma Franciaországban, melyeknek több mint fele aránytalan erőszak miatti vádakat érintett.



Kedden és szombaton is több mint 20 ezren tiltakoztak országszerte a rendőri rasszizmus ellen. Az első, incidensekkel végződő megmozdulást egy 2016-os rendőri előállítást követően elhunyt 24 éves fekete bőrű férfi, Adama Traoré családja szervezte.



A börtönből szabadult férfi elmenekült egy rendőri igazoltatás elöl, de elfogták, és egy párizsi elővárosi rendőrőrsön előállították, ahol a kihallgatása közben meghalt. A múlt héten egy büntetőjogi szakértő jelentése kizárta a csendőrök felelősségét, aki a szakértői vélemény szerint a halála pillanatában kábítószer hatása alatt állt, és szívbetegségével összefüggésben vesztette életét. A család által megbízott jogi szakértő szerint viszont az áldozat halálát az okozta, hogy három csendőr fojtófogással a földre szorította. Emmanuel Macron hétfőn azt kérte Nicole Belloubet igazságügyi miniszterről, hogy kiemelten kezelje a franciaországi rendőri erőszak szimbólumává vált ügyet.