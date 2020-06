Koronavírus-járvány

Újra nyithatnak az éttermek és a bárok, újra lehet misézni Belgiumban

Szigorú feltételek mellett újra nyithatnak az éttermek és a bárok hétfőtől Belgiumban. Engedélyezett az istentiszteletek megtartása, a belföldi utazás és a beltéri sporttevékenység. Az illetékes belga hatóság a koronavírus miatt elhunytak és az új fertőzöttek számának további csökkenéséről tájékoztatott. Hollandiában továbbra is alacsony az elhalálozások száma. Luxemburgban két hete senki sem halt meg a járvánnyal összefüggésben.



A belga kormány múlt heti döntésének értelmében a rendkívüli intézkedések feloldásának harmadik szakaszában a vendéglátóipai egységek teraszai nyílhatnak meg abban az esetben, ha zárt térben nem oldható meg az asztalok közötti másfél méteres távolság megtartása.



Bárpultnál sem rendelni, sem fogyasztani nem lehet. A rendelés felvételét felszolgáló végezheti az asztaloknál, valamint az ételeket és italokat szintén csak a pincér hozhatja ki. Zárt térben szájmaszkot az asztalnál nem, de például érkezéskor és távozáskor viselni kell. Minden szórakozóhely éjjel egy óráig tarthat nyitva.



A rendelkezések lehetővé teszik továbbá a legfeljebb 10 fős, zárt térben rendezett magánjellegű összejövetelek megtartását. A 65 év felettiek veszélyeztetettségére ez esetben is figyelemmel kell lenni.



Újra végezhetők a beltéri sporttevékenységek. A biztonságos távolságtartás mellett legfeljebb 20 ember tartózkodhat egy légtérben. Akár többnapos kirándulásra is lehetőség nyílik az országon belül, de határait más országok felé csak június 15-én nyitja meg Belgium. Legfeljebb 100 fő részvételével vallási rendezvények megtartása is engedélyezett, valamint nyitva tartásuk esetén újra látogathatók a templomok.



A higiéniai és a biztonságos távolságtartásra vonatkozó szabályok minden esemény alkalmával nélkülözhetetlenek - jegyezték meg.

A belga közegészségügyi szolgálat arról tájékoztatott hétfőn, hogy tovább csökkent a járvány következtében elhunytak napi száma. Az elmúlt 24 órában 11-en haltak meg az országban, míg számuk a múlt héten még naponta mintegy 25, vasárnap pedig 15 volt. Ez idáig Belgiumban 9606 ember hunyt el a betegségben. Az elhalálozások közül 8 kórházakban, 3 idősek otthonában következett be.



Tovább csökkent a fertőzéssel újonnan azonosítottak száma is. Amíg vásárnap 154, addig hétfőre 122 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. Ez idáig Belgiumban 59 348 esetben igazolták a koronavírus-fertőzést.



Kórházba 23 embert szállítottak, és 24 embert engedtek haza gyógyultan. Mindkét adat átlagosnak mondható. A járvány március elejére datált belgiumi megjelenése óta 16 315-en hagyhatták el gyógyultan az egészségügyi intézményeket. Súlyos tünetek miatt kórházban 573 embert ápolnak. Számuk egy hete még mintegy 300-zal volt magasabb. Intenzív ellátásban 116 embert részesítenek, öttel többet, mint vasárnap. 70 esetben kell lélegeztetőgépet alkalmazni.



A járvány március elejére datált belgiumi megjelenése óta 595 375 vírustesztet végeztek Belgiumban.



Hollandiában a helyi közegészségügyi intézet (RIVM) hétfőn délután a koronavírussal fertőzöttek számának újbóli csökkenéséről tájékoztatott. Hétfőre 165 esetben volt pozitív a vírusteszt eredménye, ez megegyezik az elmúlt napokban rögzített 140 és 180 közötti esettel. Ezzel ez idáig 47 739 ember esetben mutatták ki a kórokozó jelenlétét az országban.



A járvány következtében elhunytak száma alacsony szinten maradt. A szakhatóság beszámolója szerint két hete még közel 90, a múlt hét folyamán átlagosan 50, a hét elején bekövetkezett mintegy 10 halálesethez képest az elmúlt 24 órában hárman hunytak el a koronavírushoz köthetően. A kórokozó hollandiai megjelenése óta 6016-an haltak meg.



A luxemburgi egészségügyi minisztérium két hete nem jelentett a koronavírushoz köthető egyetlen halálesetet sem. A járvány helyi megjelenése óta 110 ember hunyt el a betegségben. Átlagéletkoruk 84 év.



A múlt hét folyamán 16, hétfőre újabb 4 ember szervezetében mutatták ki a vírus jelenlétét, ezzel a nagyhercegségben 4039-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Átlagéletkoruk 43 év. Kórházban 24 embert ápolnak, hattal kevesebbet, mint a hétvégén. Az ápoltak közül egy részesül intenzív ellátásban, míg a múlt hét elején még nyolcan.