Spanyolországban kilenc tartományában nem regisztráltak új halálesetet az elmúlt egy hétben

2020.06.08 08:30 MTI

Az elmúlt egy hétben nem regisztráltak koronavírus okozta halálesetet Spanyolország 17 tartományából kilencben, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap.



Az érintett tartományok között van például Andalúzia, Baszkföld, Murcia, Kasztília-La Mancha, a Kanári- és a Baleár-szigetek.



A jelentés szerint hét nap alatt 72-en hunytak el a fertőzés következtében a dél-európai országban, a halálos áldozatok száma elérte a 27136-ot.



Az elmúlt egy napban 102 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, míg összesen 241 550 esetet igazoltak.



"A kockázat fennáll" - mondta Pedro Sánchez miniszterelnök vasárnapi sajtótájékoztatóján, ahol megerősítette a korábbi sajtóértesüléseket, miszerint azokon a nyilvános helyeken, ahol nem lehet betartani az előírt másfél-két méteres távolságot, kötelező marad a szájmaszk viselése azt követően is, hogy két hét múlva lejár a járvány miatt három hónapja bevezetett szükségállapot.



A kormány keddi ülésén fogadja el azt a szabályozás-tervezetet, amellyel a járványügyi intézkedések feloldása után szavatolná a biztonságot addig, amíg tart az "egészségügyi vészhelyzet".



A kormányfő kitért arra is, hogy június 26-án 75 ezer spanyol háztartásban 255 ezren részesülnek először a létfenntartáshoz szükséges alapjövedelemben, amelyet egy hete vezettek be tekintettel arra, hogy a járvány súlyosbította a szegénységben élők helyzetét.