Koronavírus-járvány

Jesolo tengerparti szállodái megteltek külföldi turistákkal

Többségében német, osztrák és angol turisták tértek vissza az északkelet-olaszországi tengerpartpart egyik legismertebb üdülőhelyére, Jesolóba, ahol az olaszországi határok megnyitása utáni első hétvégén megkezdődött a nyári szezon vasárnap.



Csak a hétvégén érkezett rossz idő lassíthatja a turisták érkezését az adriai Jesolóban, amely az olaszországi idegenforgalom újraindulásának példaképévé vált alig pár nappal a június 3-i határnyitás után.



Antonio Vigolo, a város egyik történelmi szállodájának tulajdonosa az olasz sajtónak nyilatkozva elmondva, hogy hetven szobában vannak már külföldi vendégek, több mint felük német, a többiek pedig angolok, de vannak Európában "ragadt" amerikaiak is. Elsőként a müncheni Marinoff család érkezett, szerda hajnalban lépve át az olasz határt. Negyven év óta ebben a jesolói szállodában töltik júniusi szabadságukat, és az idén sem mondtak le róla. Antonio Vigolo elmondta, meghatódott a törzsvendégek ragaszkodásától, akik az olaszországi járványhelyzet ellenére is visszatértek.



"Azt hitték, plexiüveggel választottuk el egymástól a strandon a napernyőket, de semmi ilyesmit nem vezettünk be, csak nagyobb távolságra helyeztük a napozóágyakat" - mondta a szállodatulajdonos.

Jesolo polgármestere kezdeményezésére az Adria-parti üdülőhely a közösségi felületeken keresztül igyekszik csábítani a turistákat: a városban élő vagy Jesolóhoz kötődő híres személyeket, sportolókat, influenszereket arra kérték, reklámozzák a várost internetes oldalaikon. Tavaly a magyar turisták által is ismert Jesolo a leglátogatottabb olaszországi üdülőhelyek között szerepelt a közeli Bibionéval és Caorléval együtt. A venetói kormányzó, Luca Zaia korábban hangsúlyozta, hogy a tartomány nyári idegenforgalma a németek és osztrákok érkezésétől függ. A régióban 55 ezren dolgoznak az idegenforgalomban, és közülük már 35 ezren veszítették el állásukat. Az északkeleti tartományban vasárnap egyetlen új fertőzöttet és halottat sem regisztráltak.



Az olasz-francia határon található Ventimigliában is nőtt a határforgalom: az Olaszországból átlépőket szigorúan ellenőrzik, francia oldalról viszont szabadon jöhetnek. A SkyTG24 olasz hírtelevíziónak nyilatkozó franciák azt mondták, elsősorban az Olaszországban olcsóbb cigarettát mennek vásárolni Ventimigliába, és azért is, mert az olasz oldalon levő presszókban jobb a cappuccino.



Az olaszországi repülőterek többsége még zárva tart, a római Leonardo Da Vinci, más nevén Fiumucino repülőtéren június 3-án valamivel több mint hatezer utas volt a tavaly ugyanezen a napon mért 110 ezer helyett. Tavaly több mint 200 millió külföldi utazott be Olaszországba, közülük hatvan millió német volt. A felmérések szerint tíz olaszból kilenc az idei nyáron belföldi nyaralásra készül.