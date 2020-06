Amerikai tüntetések

Vízágyút is bevetettek a rendőrök a rájuk támadó tüntetőkkel szemben Brüsszelben

Vízágyút is bevetettek belga rendőrök a sörösüvegekkel és macskakövekkel rájuk támadó tüntetőkkel szemben a mintegy 10 ezer ember részvételével, a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen vasárnap délután tartott brüsszeli tüntetést követően. A rendbontók gyújtogattak, kirakatokat törtek be, és üzleteket fosztottak ki. Ez idáig 150 embert állítottak elő - közölte a helyi média vasárnap.



A rasszizmus elleni vasárnapi megmozdulást a belga főváros igazságügyi palotája előtt tartották. A tüntetés résztvevői a belga társadalomban is tapasztalható idegengyűlöletre, a színesbőrűek hátrányos megkülönböztetésére hívták fel a figyelmet, valamint a belga rendőrség szerintük gyakran indokolatlan fellépése ellen tiltakoztak.



Rendőrségi információk szerint a megmozdulás kezdetben incidens nélkül zajlott. A rendezvény végén tüntetők mintegy száz fős elvonuló csoportja rendőrautókat dobált meg és támadt rendőrökre az igazságügyi palotától mintegy 500 méterre található Porte de Namur nevű kereszteződés közelében. A helyszín Brüsszel fekete lakosságának otthon adó kerület, az úgynevezett Matonge-negyed közelében fekszik. A város felett rendőrségi helikopter körözött. Ilse Van de Keere, a brüsszeli rendőrség szóvivője azt mondta, a rendbontók szemeteseket, kartondobozokat gyújtottak. Több üzlet jelentős károkat szenvedett, miután kirakataikat betörték és kifosztották. A környéket lezárták. A rendőrség vízágyúkat használt a tömeg oszlatására. Sokan megsebesültek, köztük egy újságíró - közölte.

Philippe Close, Brüsszel főpolgármestere Twitter-üzenetében korábban a zavargások azonnali felszámolására szólította fel a rendőrséget. A késő esti órákban közétett üzenetében azt írta, ez idáig 150 embert állítottak elő. Bejelentette: a főváros hétfőn keresetet nyújt be a rendbontók ellen, valamint a károsult üzlettulajdonosokkal felveszi a kapcsolatot.



Sophie Wilmes belga ügyvezető miniszterelnök korábban a vasárnapi megmozdulás elhalasztását javasolta, a főpolgármester azonban engedélyezte annak megtartását. Close vasárnapi üzenetében azzal magyarázta döntését, hogy más olyan európai fővárosok mellett, mint Párizs, London, Madrid, vagy Róma, a 400 millió európai fővárosa, Brüsszel sem maradhatott csendben a George Floyd halála által keltett globális megmozdulásokat illetően. Hozzátette, rendkívül nehéz megtalálni az egyensúlyt a közrend, a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, valamint a közegészségügyi előírások betartatása között.



A belga sajtó tájékoztatása szerint a délutáni tüntetés rendezéséért felelős mozgalom egyik tagja, Taiyno Cherubin azt mondta, a szervezőknek semmi köze sincsen a rendbontókhoz. Üzenetük a béke üzenete, a megmozdulás békés jellegű volt - tette hozzá.



A tüntetés során elmondott beszédében Ange Kaze, a megmozdulást szervező mozgalom szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a fekete bőrű amerikai férfi, George Floyd rendőri erőszak nyomán bekövetkezett halála sok embert felébresztett. Sok embernek van elege a rendőri erőszakból, amely rendszerint a feketék ellen irányul - mondta.



A La Libre Belgique című belga napilap arról számolt be, hogy vasárnap szintén rasszizmus elleni megmozdulást tartottak 1200 ember részvételével az észak-belgiumi Antwerpenben, valamint a nyugat-belgiumi Gentben mintegy 750 fő részvételével. Utóbbi tüntetést a kongói területeket gyarmatosító korábbi belga uralkodó, II. Lipót szobrának közelében tartották. Mivel a rendezvényt nem jelentették be, a szervezőknek 350 eurós (mintegy 120 ezer forint) büntetést kell fizetniük - közölték.



A keleti országrészben található Hasselt városában mintegy 200 fő gyűlt össze a fekete amerikai férfi halálára emlékezve. A résztvevők II. Lipót szobrához vonultak, az alak fejét fehér kendővel takarták le.

A rendőrség beszámolja szerint ezeken a helyszíneken nem kellett beavatkozniuk, a megmozdulások minden incidens nélkül zajlottak.



A belga média arról számolt be, hogy az elmúlt hetekben és hónapokban II. Lipótot ábrázoló több köztéri alkotást is megrongáltak belgiumi városokban. Ismeretlen tettesek csütörtökön megrongálták az egykori király szobrát az általa alapított Brüsszel közelében található Afrika-múzeum kertjében. Ezt megelőzően szerdán az észak-belgiumi Ekerenben álló szobrot gyújtották fel, miután a múlt hétvégén vörös festékkel lelocsolták. II. Lipót Gentben található mellszobrát szintén vörös festékkel öntötték le, és ráírták, hogy "Nem kapok levegőt", a fekete bőrű amerikai férfi rendőri erőszak nyomán Minneapolisban május végén bekövetkezett halálára utalva. A fővárosban található belga földrajzi társaság épületét szintén vörös feliratokkal mázolták össze. A feliratok arra emlékeztetnek, hogy a falakon belül működő kartográfiai vállalat készítette az 1885-től két évtizeden keresztül a király személyes tulajdonát képező kongói terület térképét.



Május 25-én Minneapolisban négy rendőr igazoltatás után földre teperte a 46 éves Floydot, és egyikük percekig térdelt a nyakán, miután a férfi egy hamis 20 dollárossal próbált fizetni. A férfi levegőért könyörgött, de hiába, és a kórházba szállítás közben meghalt. A rendőröket elbocsátották és később vádat is emeltek ellenük.