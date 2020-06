Elege lett a tüntetőkből, láncfűrésszel zavarta el őket - videó

A texasi McAllen településen láncfűrész hangja zavarta meg a Black Lives Matter tüntetőket, akik egy része az eszközt látván sietve távozott a környékről. A rendőrség azonosította és elfogta a fenyegetően fellépő férfit, jelenleg is őrizetben van.



A férfi azt kiabálta: menjetek haza, és ne hagyjátok, hogy a kibaszott niggerek irányítsanak benneteket.

Jesus Christ a racist Trump supporter in McAllen Texas threatened protesters with a chainsaw. What is happening to this country?pic.twitter.com/gnpI1YwYLG