Koronavírus-járvány

A korlátozások "radikális" könnyítésére készül a moszkvai polgármester

A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén "radikális" könnyítéséről tesz bejelentést hétfőn Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester - közölték a hétvégén orosz lapok.



Az RBK gazdasági lap online kiadása vasárnap arról számol be, hogy az orosz főváros vezetése megvitatta a szigor enyhítésének forgatókönyvét. A várakozások szerint a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat Moszkvában több lépésben, alapvetően június 14-től a hónap végéig fogják feloldani. A Vörös téren június 24-én nagyszabású katonai díszszemlével fognak megemlékezni a nácizmus felett aratott győzelem 75. évfordulójáról.



Szigorú járványügyi intézkedések mellett nyílt meg szombaton a hagyományos éves Vörös tér Könyvfesztivál. A látogatók kizárólag előzetes online bejelentkezés alapján léphetnek be a rendezvény területére, ahol legfeljebb 1200-an tartózkodhatnak egyszerre. Kötelező a távolságtartás, valamint a kesztyű- és maszkviselet. Az orosz fővárosban ismét működnek a templomok és a hétvégi utcai zöldségpiacok.



A március 30-án bevezetett intézkedések nagy része még mindig érvényben van. A nem fertőzött lakosok elvileg főleg csak bevásárolni hagyhatják el otthonukat, illetve akkor, ha orvoshoz vagy munkába mennek, de múlt hétfő óta a reggeli utcai sportolást és váltott napokon a sétát is engedélyezték a számukra. Járművel közlekedni Moszkvában csak előzetesen lekért digitális engedéllyel szabad.



Moszkvában a vasárnap közölt hivatalos adatok szerint az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma 1956-tal 195 017-re, a halálozásoké 55-tel 2919-re, a gyógyulásoké pedig 2283-mal 102 714-re nőtt.



Egész Oroszországban az elmúlt nap folyamán 8984-gyel 467 673-ra emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma. Ez 2 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 38,5 százaléka tünetmentes. A halálozások száma 134-gyel 5859-re, a gyógyulásoké pedig 5343-mal 226 791-ra nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 12,7 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 332 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 318 ezer embert tartanak megfigyelés alatt.