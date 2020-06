Koronavírus-járvány

Már csaknem 27 ezer fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában

Ukrajnában a hétvégén sem lassult számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése, vasárnapra egy nap alatt 485 új fertőzöttet azonosítottak, az előző napon pedig 550-et, így számuk mostanra elérte a 26 999-et - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az Ukrajinszka Pravda hírportál ismertetett.



Szombatra 15, vasárnapra 11 újabb haláleset történt, velük együtt a betegségben elhunytak száma 788-ra emelkedett. Eközben viszont mostanáig már 12 054-en gyógyultak meg a betegségből, közülük 242-en az elmúlt napban.



Előző nap a legtöbb új beteget, 68-at a nyugat-ukrajnai Lviv megyéből jelentették, továbbá az ország két legfertőzöttebb területéről, a romániai határnál lévő Csernyivci megyéből és a fővárosból, Kijevből, mégpedig 54-et, illetve 43-at.



Kijevben a hétvégén négy újabb halálos áldozatot szedett a betegség, így az elhunytak száma 77-re nőtt. Eddig a fővárosban 3418 fertőzöttet regisztráltak, közülük még 2453-an betegek, azaz kevesebb mint 900-an gyógyultak meg.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter vasárnapi tájékoztatóján arról számolt be, hogy az egészségügyi dolgozók közül a járvány kitörése óta már több mint ötezren fertőződtek meg az országban, a kiskorúak körében az azonosított betegek száma pedig csaknem elérte a kétezret.



Az elmúlt 24 órában regisztrált új fertőzöttek között 34 egészségügyi alkalmazott és 29 gyermek van.



A miniszter közölte, hogy előző nap 12 324 tesztet végeztek az országban, ebből 9504 PCR-tesztet és 2820 antitestszűrést.



Ukrajna, illetve néhány más ország legutóbbi napokban mért adataira hivatkozva a tárcavezető a koronavírus-fertőzés újabb fellángolási hullámának veszélyére figyelmeztetett. Ezért kérte az ukránokat, hogy továbbra is tartsák be az enyhítések mellett fennmaradt karanténszabályokat, azaz viseljenek szájmaszkot a nyilvános helyeken, tartsák egymás közt a szükséges távolságot, és használjanak fertőtlenítőszereket.



Ukrajnában pénteken vezették be a korlátozások enyhítésének negyedik szakaszát, de nem mindenhol, csak azokban a régiókban, amelyek megfeleltek a kritériumoknak, így a fővárosban nem, és - az UNIAN hírügynökség szombati jelentése szerint - további öt nyugati-ukrajnai, valamint az ország keleti részében Donyeck megye sem áll még készen erre. A feltételek között alapvető a fertőzöttek napi száma, a kórházak leterheltsége és az elvégzett tesztek száma. A harmadik és negyedik szakaszban életbe léptetett újabb enyhítések lehetővé tették egyebek mellett az éttermek és a kávézók, a sportlétesítmények, valamint az óvodák újranyitását, a metrók, a helyközi személyszállítás - beleértve a vasút - újraindítását, és várhatóan néhány belföldi repülőjárat is hamarosan újra közlekedhet. Az országos karantén a kormány legutóbbi rendelkezése alapján június 22-ig van érvényben Ukrajnában.